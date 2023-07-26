Прокуратура открыла уголовное производство в отношении журналиста по заявлению судьи, у которой он нашел гражданство РФ

Шабаев: Судье Арестовой не понравилось, что я нашел у нее российский паспорт Фото: Heorhiy Shabaev / Facebook

У Арестовой журналисты "Схем", проекта "Радіо Свобода", нашли российское гражданство.

В расследовании, опубликованном 13 июля, журналисты рассказали, что судья Донецкого окружного административного суда Арестова является гражданкой страны-агрессора России. Согласно выписке из "Роспаспорта", она стала гражданкой РФ 5 апреля 2014 года, а сам паспорт непосредственно был выдан 10 апреля. Причина приобретения гражданства России, говорится в выписке, – ст. 5 так называемого договора между Российской Федерацией и Республикой Крым, ратифицированного 21 марта 2014 года. Тогда Россия объявила о "включении" Крыма в свой состав.

По состоянию на дату публикации расследования Арестова не вышла из гражданства РФ. Действительность документа журналисты проверили с помощью официального сервиса МВД России. По состоянию на 13 июля 2023 года российский паспорт Арестовой среди недействительных не значится.

Кроме того, от источников в правоохранительных органах "Схемы" получили данные о пересечении админграницы с Крымом Арестовой за последние пять лет. По меньшей мере шесть раз судья посетила полуостров в 2018 году, семь – в 2019-м, в 2020-м – один раз, в 2021-м – пять раз. Последний раз из путешествия в Крым (которое длилось 31 день) Арестова вернулась за месяц до вторжения – в январе 2022 года. Если подсчитать общую продолжительность пребывания украинской судьи Арестовой в Крыму начиная с середины 2018 года, то получается не менее 255 дней.

После публикации расследования судья обратилась в Высший совет правосудия и к Офису генерального прокурора Украины с заявлением, что журналист "Схем" Георгий Шабаев с целью "дискредитации" ее как судьи "во время войны с РФ активно сотрудничает со страной-агрессором". Также она сообщила, что он якобы "передает собранную информацию специальным службам РФ" и "осуществляет незаконную слежку".

Также в редакцию "Схем" поступили адвокатские запросы мужа судьи – Сергея Васильева – с требованием предоставить информацию о журналистах, проводящих расследование в отношении судьи. Кроме того, Арестова направила отдельный запрос "Радіо Свобода" с вопросами, каким именно объемом информации о ней владеют журналисты, и требованием "уничтожить персональную информацию судьи".

Журналистка "Схем" Наталия Седлецкая написала в Facebook, что расследование против работника СМИ ведется еще с 27 июня этого года. Дело ведется по ч. 1 ст. 376 Уголовного кодекса Украины "по факту вмешательства в деятельность судьи при осуществлении правосудия", уточнила она.

"Об этом мы узнали только вчера, то есть выходит, уже месяц украинские следователи расследуют деятельность нашего медиа, которое, в частности, выискивает граждан РФ в украинских властях, наличие которых там нарушает как украинские законы, так и логику самосохранения государства во время войны", – написала она.

Журналист "Схем" Шабаев в Facebook также прокомментировал ситуацию.

"Судье Арестовой не понравилось, что я нашел у нее российский паспорт, выданный в Крыму в 2014 году, которым она пользовалась. Просто вдумайтесь: украинская судья с российским паспортом, которая за последние пять лет суммарно провела в Крыму 255 дней, обвиняет меня, гражданина Украины, который в последний раз в Крыму был лет 11 назад, в том что я, а не она, работаю на ФСБ РФ", – написал он.

Журналист сообщил, что у него есть еще один факт, доказывающий, что судья связана со странной-агрессором. По его информации, 5 апреля 2014 года Арестова получила российский паспорт, а уже через месяц, 11 мая, из Симферополя вылетела в Москву, а через три дня вернулась в Симферополь.

"И теперь возникает вопрос к украинской судье с российским паспортом: что она делала три дня в Москве в разгар войны против Украины?" – отметил он.