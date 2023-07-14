Судья Донецкого окружного админсуда, которая сейчас работает в Днепре, имеет российское гражданство – "Схемы"

Согласно выписке из "Роспаспорта", Арестова стала гражданкой РФ 5 апреля 2014 года, а сам паспорт непосредственно был выдан 10 апреля.

Причина приобретения гражданства России, говорится в выписке, – ст. 5 так называемого договора "между Российской Федерацией и Республикой Крым", ратифицированного 21 марта 2014 года. Тогда Россия объявила о "включении" Крыма в свой состав.

Фото: radiosvoboda.org

Кроме того, в утечках из баз данных о клиентах медицинских организаций России "Схемы" нашли информацию с указанием данных российского паспорта на имя Людмилы Арестовой и налогового номера. Там указан адрес почтового ящика, который, вероятно, принадлежит сыну Арестовой – Максиму.

Упоминание об Арестовой также есть в базе данных российской медицинской лаборатории "Гемотест", утечка информации из которой произошла в 2022 году. Эти записи свидетельствуют о том, что Людмила Арестова при прохождении теста на коронавирус указывала данные российского паспорта.

Фото: radiosvoboda.org

По состоянию на дату публикации расследования Арестова не вышла из гражданства РФ. Действительность документа журналисты проверили с помощью официального сервиса МВД России. По состоянию на 13 июля 2023 года российский паспорт Арестовой среди недействительных не значится.



"Схемы" также нашли фотографии судьи Арестовой, сделанные в оккупированном Севастополе, в заведении "33 пингвина". Судя по названию альбома "Наташа ДР" и фотографий, опубликованных в 2018 году, это было празднование дня рождения дочери Арестовой Натальи. В то время Крым уже был под российской оккупацией.

Фото: radiosvoboda.org

От источников в правоохранительных органах "Схемы" получили данные о пересечении админграницы с Крымом Арестовой за последние пять лет.



По меньшей мере шесть раз судья посетила полуостров в 2018 году, семь – в 2019-м, в 2020-м – один раз, в 2021-м – пять раз. Последний раз из путешествия в Крым (которое длилось 31 день) Арестова вернулась за месяц до вторжения – в январе 2022 года.



Если подсчитать общую продолжительность пребывания украинской судьи Арестовой в Крыму, начиная с середины 2018 года, то получается не менее 255 дней.

В комментарии "Схемам" судья Арестова утверждает, что не имеет российского гражданства.

"У меня нет российского гражданства. Я только знаю, что я жила в Крыму и была там зарегистрирована, и работала в суде, и поэтому мне такой паспорт, возможно, действительно был выдан. Потому что, если я не ошибаюсь, там все граждане, кто жил в Крыму и кто был там зарегистрирован на момент аннексии, они были все признаны гражданами России", – сообщила она.

На уточнение относительно сходства почерка и подписи в документах из судейского досье и в форме 1П, которая есть в выписке из автоматизированной системы "Роспаспорт", Арестова сообщила, что это "подделка", потому что там содержится информация, "которая не соответствует действительности".

Фото: radiosvoboda.org

На вопрос об учете данных паспорта на имя Арестовой в утечках из баз российских медицинских организаций судья ответила: "Я не знаю, что это за информационные базы. Я проходила тесты [на коронавирус] на подконтрольной территории".

Информацию относительно 255 дней, проведенных совокупно в Крыму за последние пять лет, Арестова прокомментировала так:

"Я к этому отношусь нормально, потому что запрета для судей, которые жили в Крыму и у кого живут там родственники, если есть имущество, нет. Когда я проходила квалификационное оценивание, то эти вопросы задавались членами комиссии. Они сказали, что ко мне вопросов нет, потому что я не на отдых езжу, а потому что у меня там родители пожилые, которые имеют очень серьезные заболевания".

Судья добавила, что ее родители – граждане Российской Федерации, они жили на Камчатке, а потом переехали в 2007 году в Севастополь и получили постоянный вид на жительство.

Также Арестова утверждает, что якобы вопрос наличия у нее российского гражданства уже исследовался Государственным бюро расследований.

Журналист программы "Схемы" Наталья Седлецкая сообщила, что после расследования муж Арестовой, который является адвокатом, стал забрасывать редакцию жалобами с требованием "уничтожить персональные данные", а сама судья пожаловалась в Офис генпрокурора и Высший совет провосудия Украины, считая, что журналисты "вмешиваются в ее работу".

"И теперь уже Высший совет правосудия пишет нам в редакцию, расспрашивает, действительно ли у нас работает такой журналист и тому подобное. Вместо того, чтобы спросить, действительно ли мы нашли российское гражданство у украинской судьи", – отмечает журналистка.