Прощание с адвокатом Сергеем Нижним пройдет 18 января

Нижний был одним из самых сильных судебных юристов в Украине в спорах между инвесторами и в конфликтах инвесторов с государством, сообщали в HillMont Partners Фото: hillmont.com

Публичная церемония прощания с известным украинским адвокатом Сергеем Нижним, который был соуправляющим партнером юридической компании HillMont Partners и входил в ближайшее окружение действующего президента Украины Владимира Зеленского, пройдет 18 января в Киеве.

Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили близкие юриста.

Траурная церемония состоится в зале прощаний медицинского центра "Феофания", начало назначено на 12.30, завершить планируют до 14.00.

Сергей Нижний родился в 1980 году, он умер 14 января после тяжелой болезни. У Нижнего остались жена и трое детей. Адвокат входил в ближайшее окружение действующего президента Украины Владимира Зеленского. В частности, он консультировал студию "Квартал 95", худруком которой был Зеленский до избрания главой государства. Кроме того, он был одним из спонсоров президентской кампании Зеленского.

В 2007 году Нижний баллотировался в Верховную Раду по списку "Нашей Украины – Народной самообороны", но в парламент не прошел. Был помощником нардепа от НУНС Николая Катеринчука.

В 2009-м Нижний получил адвокатскую лицензию. В 2016-м стал одним из основателей юридической компании HillMont Partners. На сайте фирмы отмечается, что Нижний специализировался на сопровождении коммерческих, инвестиционных и трансграничных споров. Пресс-служба компании называет его "одним из самых сильных судебных юристов в Украине в наиболее сложных спорах между инвесторами и в конфликтах инвесторов с государством".

Редакция "ГОРДОН" выражает соболезнования родным и близким Сергея Нижнего.