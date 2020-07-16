Рада продлила мораторий на взыскание долгов по ипотечным кредитам

По данным Национального банка, в Украине около 44 тыс. проблемных валютных кредитов на общую сумму около 30 млрд грн.

Верховная Рада Украины на заседании 16 июля продлила мораторий на взыскание имущества должников по валютным кредитам до 1 января 2022 года. Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", законопроект №3640 поддержали 349 народных депутатов.

Принятый документ, в частности, продлевает действие моратория на принудительное отчуждение на единственное жилье заемщиков, которое находится в залоге по валютным кредитам до вступления в силу закона, который регулирует особенности реструктуризации по кредитам в иностранной валюте.

Пресс-служба парламента уточняет, что закон также запрещает "лишение жилья лиц, которые хотя и не зарегистрированы в ипотечном жилье, однако фактически в нем проживают".

Национальный банк Украины выступал против принятия этого документа, поскольку это делает невозможным урегулирование проблемных кредитов. По данным регулятора, в Украине около 44 тыс. проблемных договоров на общую сумму 29 млрд грн.

Мораторий был введен в 2014 году и должен был прекратить действие в октябре текущего года в связи с принятием нового кодекса о банкротстве.