Рада увеличила до 70 лет возрастной предел для пребывания на госслужбе

Из закона "О государственной службе" Верховная рада исключила норму о том, что на госслужбе не может находиться человек, достигший 65 лет.

Верховная Рада 16 декабря поддержала законопроект №4096 о внесении изменений в закон Украины "О государственной службе" о снятии возрастных ограничений для работы на госслужбе. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Проект закона поддержали 300 нардепов.

Из закона "О государственной службе" Рада исключила норму о том, что на госслужбе не может находиться человек, достигший 65 лет. Госслужащим после этого возраста разрешено быть назначенными на госслужбу на год с правом повторного назначения без конкурса ежегодно до достижения ими не более чем 70-летнего возраста.

Также нардепы поддержали поправку о продлении срока пребывания на службе в органах местного самоуправления. Он может быть продлен не более чем на пять лет по решению сельского, поселкового, городского головы, председателя районного и областного совета. Решение о продлении будет приниматься ежегодно до исполнения госслужащему 70 лет.

В первом чтении законопроект был принят 3 декабря.