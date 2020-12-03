Рада поддержала решение не отправлять госслужащих на пенсию после 65 лет

Сейчас согласно закону "О государственной службе" на госслужбу нельзя назначать людей старше 65 лет. Верховная Рада 3 декабря поддержала законопроект, который предлагает разрешить назначать на госслужбу людей старше 65 лет на один год с правом повторного назначения без обязательного проведения конкурса ежегодно.

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №4096, который предлагает снять возрастные ограничения для работы на госслужбе, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Законопроект поддержали 234 нардепа, один проголосовал против, 72 воздержались, а 32 не голосовали.

Сейчас согласно закону "О государственной службе" на госслужбу нельзя назначать людей, которые достигли 65 лет. Законопроект предлагает разрешить назначать на госслужбу людей старше 65 лет на один год с правом повторного назначения без обязательного проведения конкурса ежегодно.

Вместе с тем продление срока пребывания госслужащего на посту разрешено, согласно законопроекту, только до достижения им 70 лет.

Инициатор законопроекта и глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики из фракции "Слуга народа" Галина Третьякова во время представления закона отметила, что во всем мире и в Украине в том числе увеличивается доля людей старше 60 лет увеличивается и достигает 20% и больше. Она привела пример, что в Бельгии и Швейцарии предельный возраст для госслужащих составляет от 67 до 70 лет.