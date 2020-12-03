Рада в первом чтении поддержала ужесточение ответственности за подделку паспортов

Проголосованный Верховной Радой документ предлагает наказывать похищение "важных личных документов" штрафом в размере до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн) или ограничением свободы на срок до трех лет. На данный момент ограничение свободы граждан не предусмотрено.

Ужесточение наказания за подделку паспортов и других важных документов поддержали 264 нардепа Фото: depositphotos.com

Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект №3946, который ужесточает наказание за подделку и похищение паспортов и других важных личных документов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

За проголосовали 264 нардепа, против – 11, еще 31 воздержались и 31 не голосовал.

Документ предлагает наказывать похищение важных личных документов штрафом в размере до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн) или ограничением свободы на срок до трех лет. На данный момент ограничение свободы граждан не предусмотрено.

При этом похищение документов, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, или свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния планируют наказывать арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет.

За использование заведомо поддельных документов, удостоверяющих личность, или же свидетельство о браке грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы от трех до пяти лет.

Если такие действия совершила группа лиц по сговору или должностное лицо, используя служебное положение, им грозит наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового