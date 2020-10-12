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СБУ разоблачила пять подпольных типографий, которые печатали поддельные паспорта ЕС

Подпольные типографии для изготовления поддельных документов были обустроены в частных домах во Львове, Дрогобыче и нескольких населенных пунктах Ровенской области, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, за комплект поддельных документов злоумышленники брали от &euro;300
По данным СБУ, за комплект поддельных документов злоумышленники брали от €300
Фото: ssu.gov.ua

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность группировки, участники которой подделывали и сбывали паспорта стран Евросоюза. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба СБУ.

По данным предварительного следствия, в группу входили житель Ровно и двое жителей Львовской области. Действовали злоумышленники под прикрытием агентства по подбору персонала для работы в европейских странах. Для желающих трудоустроиться за рубежом они изготавливали поддельные ID-карты резидентов стран Восточной Европы и выдавали их за официальные документы.

Для изготовления поддельных документов были обустроены пять подпольных типографий в частных домах во Львове, Дрогобыче и нескольких населенных пунктах Ровенской области. Стоимость комплекта поддельных документов составляла от €300.

В ходе обысков по адресам проживания и регистрации участников группировки была обнаружена черновая документация, банковские карты и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также оргтехника, которую злоумышленники использовали для изготовления фальшивых паспортов.

Расследование проводится по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 2 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Львов, СБУ, Украина, Ровно, граница, паспорт, обыск, расследование, документы, ID-карта, Дрогобыч
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