СБУ разоблачила пять подпольных типографий, которые печатали поддельные паспорта ЕС

Подпольные типографии для изготовления поддельных документов были обустроены в частных домах во Львове, Дрогобыче и нескольких населенных пунктах Ровенской области, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, за комплект поддельных документов злоумышленники брали от €300 Фото: ssu.gov.ua

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность группировки, участники которой подделывали и сбывали паспорта стран Евросоюза. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба СБУ.

По данным предварительного следствия, в группу входили житель Ровно и двое жителей Львовской области. Действовали злоумышленники под прикрытием агентства по подбору персонала для работы в европейских странах. Для желающих трудоустроиться за рубежом они изготавливали поддельные ID-карты резидентов стран Восточной Европы и выдавали их за официальные документы.

Для изготовления поддельных документов были обустроены пять подпольных типографий в частных домах во Львове, Дрогобыче и нескольких населенных пунктах Ровенской области. Стоимость комплекта поддельных документов составляла от €300.

В ходе обысков по адресам проживания и регистрации участников группировки была обнаружена черновая документация, банковские карты и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также оргтехника, которую злоумышленники использовали для изготовления фальшивых паспортов.

Расследование проводится по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 2 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.