Рада запретила голосовать депутатам местных советов при конфликте интересов

В украинском законодательстве существовала правовая коллизия, из-за которой депутаты местных советов могли голосовать на заседаниях в условиях конфликта интересов – им было достаточно просто открыто заявить об этом. Теперь Верховная Рада убрала это положение.

Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом приняла законопроект №3034а, которым запретила голосование депутатов местных советов в условиях конфликта интересов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Документ поддержал 261 нардеп, против выступил один, 39 воздержались, а 29 не голосовали.

Как отмечается в пояснительной записке (.doc), закон "О предотвращении коррупции" запрещает депутатам совершать действия в условиях конфликта интересов. В то же время статья 59-1 закона "О местном самоуправлении в Украине" разрешает депутату голосовать на пленарных заседаниях в условиях конфликта интересов, просто заявив о его наличии.

В записке приводится пример, когда несколько месяцев назад в Киевсовете двое депутатов на пленарном заседании открыто заявили о конфликте интересов, однако сразу после этого проголосовали за спорный проект решения. Этот документ поддержали 62 голосами (из 120), при этом два решающих голоса дали именно эти депутаты.

Поэтому авторы документа предложили заменить положение статьи 59-1 о возможности голосовать даже в условиях конфликта интересов нормой о необходимости соблюдать закон "О предотвращении коррупции", убрав таким образом правовую коллизию.