В июне конфликт интересов обнаружили у четырех нардепов и экс-главы Конституционного Суда Украины – НАПК

За июнь Нацагентство Украины по вопросам предотвращения коррупции обнаружило 18 нарушений закона, касающихся конфликта интересов.

Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в июне выявило нарушения закона о конфликте интересов у ряда высших должностных лиц. Об этом проинформировал сайт НАПК.

"В июне НАПК выявило 18 нарушений требований закона о предотвращении и урегулировании конфликта интересов (ст. 172-7 КоАП). Среди должностных лиц, совершивших правонарушения, – пять народных депутатов, бывший председатель Конституционного Суда Украины, председатель Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), начальник областного управления Укртрансбезопасности, председатель и начальник отдела районных государственных администраций", – говорится в сообщении.

Антикоррупционное ведомство уточнило, что экс-глава КСУ Станислав Шевчук рассматривал решение относительно самого себя.

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива, нардеп из группы "Партия "За майбутнє" Игорь Гузь, нардеп от "Слуги народа" Руслан Горбенко и экс-нардеп от "Объединения "Самопоміч" Елена Сотник, по данным НАПК, использовали в собственных интересах право на депутатское обращение.

Нардеп от "Слуги народа" Владимир Тимофийчук обращался с просьбой назначить родственника своим помощником, рассказали в агентстве.

Кабинет Министров Украины создал Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в марте 2015 года. Агентство среди прочего занимается анализом электронных деклараций о доходах государственных служащих. Введение электронного декларирования было одним из требований Европейского союза для реализации безвизового режима с Украиной.