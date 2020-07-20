Разумков заявил, что его семья больше не владеет сетью ломбардов

В декларации спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова за 2019 год было сказано, что его жене принадлежит компания "Ломбард "Прос100кредит". По словам политика, ориентировочно с начала года его жена не владеет этим бизнесом.

Разумков утверждает, что его семья больше не владеет ломбардным бизнесом Фото: EPA

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил на пресс-конференции в Киеве 20 июля, что его семья больше не владеет ломбардами, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Журналист напомнил, что в апреле Кабмин Украины разрешил во время карантина работать ломбардам, в связи с чем в интернете распространялась информация, будто Разумков лоббировал этот вопрос.

"Этот вид бизнеса был у нас давно, он совсем небольшой был. На сегодняшний день у моей семьи его нет: ни у меня, ни у жены. И точно я не лоббировал какие-то свои интересы, открывая те или иные направления работы", – сказал Разумков.

Он добавил, что если у журналистов есть другие данные, они могут обратиться в правоохранительные органы.

На уточняющий вопрос, с какого времени семья спикера не владеет ломбардами, Разумков ответил: "Если не ошибаюсь, с начала года".

В декларации Разумкова за 2019 год, которую он подал в мае 2020 года, было указано, что его супруга Юлия Чайка владела компанией "Ломбард "Прос100кредит" и еще тремя фирмами. Уточнений в декларацию спикер пока не вносил.

Согласно опубликованной на сайте "Прос100кредит" информации, в сеть входит пять ломбардов в Киеве и два в Черкассах.