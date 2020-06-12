Руководитель Госуправления делами, бывший директор команды КВН "Винницкие перцы". Кабмин согласовал назначение нового главы Винницкой ОГА

Кабинет Министров одобрил назначение главой Винницкой областной государственной администрации Сергея Борзова, который с 2019 года руководит Государственным управлением делами.

На внеочередном заседании 12 июня Кабинет Министров согласовал назначение руководителя Госуправления делами Сергея Борзова главой Винницкой областной государственной администрации, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он сменит на посту главы ОГА Владислава Скальского, который занимает эту должность с сентября 2019 года.

Борзов на заседании правительства не присутствовал.

"Он находится за пределами Киева, поэтому не смог присутствовать на заседании. Но мы все его знаем, поэтому думаю, что формальное собеседование с Кабинетом Министров сегодня может не проводиться", – сказал на заседании премьер-министр Денис Шмыгаль.

Борзов родился в 1980 году в Винницкой области, учился на историческом факультете Винницкого государственного педагогического университета.

В 2006–2011 годах Борзов был директором команды Клуба веселых и находчивых "Винницкие перцы", а в 2011–2012 годах – директором команды КВН "Сборная Украины".

С 2014 года работает в Госуправлении делами. Вначале был заместителем руководителя ведомства, а в 2019 году стал руководителем.

Супруга Борзова Ирина Борзова в 2019 году была избрана народным депутатом от "Слуги народа" (баллотировалась в округе №14 в Винницкой области).