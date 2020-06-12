Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Руководитель Госуправления делами, бывший директор команды КВН "Винницкие перцы". Кабмин согласовал назначение нового главы Винницкой ОГА

Кабинет Министров одобрил назначение главой Винницкой областной государственной администрации Сергея Борзова, который с 2019 года руководит Государственным управлением делами.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Борзов может возглавить Винницкую ОГА соответствующий указ должен издать президент
Борзов может возглавить Винницкую ОГА – соответствующий указ должен издать президент
Фото: dus.gov.ua

На внеочередном заседании 12 июня Кабинет Министров согласовал назначение руководителя Госуправления делами Сергея Борзова главой Винницкой областной государственной администрации, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он сменит на посту главы ОГА Владислава Скальского, который занимает эту должность с сентября 2019 года.

Борзов на заседании правительства не присутствовал.

"Он находится за пределами Киева, поэтому не смог присутствовать на заседании. Но мы все его знаем, поэтому думаю, что формальное собеседование с Кабинетом Министров сегодня может не проводиться", – сказал на заседании премьер-министр Денис Шмыгаль.

Борзов родился в 1980 году в Винницкой области, учился на историческом факультете Винницкого государственного педагогического университета.

В 2006–2011 годах Борзов был директором команды Клуба веселых и находчивых "Винницкие перцы", а в 20112012 годах – директором команды КВН "Сборная Украины".

С 2014 года работает в Госуправлении делами. Вначале был заместителем руководителя ведомства, а в 2019 году стал руководителем.

Супруга Борзова Ирина Борзова в 2019 году была избрана народным депутатом от "Слуги народа" (баллотировалась в округе №14 в Винницкой области).

Согласно ст. 8 закона о местных государственных администрациях, главы местных государственных администраций назначаются на должность президентом по представлению Кабинета Министров на срок полномочий главы государства.

Теги: Винницкая область, Государственное управление делами, кадры, Денис Шмыгаль, Сергей Борзов, Владислав Скальский, Винницкая ОГА
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS