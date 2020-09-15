Руководство РФ поставило перед своими IT службами задачу контроля за трафиком в интернете – IT-бизнесмен из США Талан

"В России применяются абсолютно беспрецедентные технологии контроля и мониторинга за политически активными гражданами, которые и превратили страну в цифровой концлагерь" Фото: Depositphotos.com

Российское руководство несколько лет назад поставило своим IT-специалистам задачу предоставить ей инструменты для контроля за трафиком в интернете. Об этом в интервью "ГОРДОН" заявил американский IT-бизнесмен российского происхождения, глава Pi5 Cloud Майкл Талан.

"Руководство РФ поставило перед своими IT-службами задачу по созданию инструментов по контролю за трафиком в интернете. Ключевое здесь – за трафиком. Буквально речь шла о том, что власть должна иметь возможность полностью читать весь трафик в сети. Цивилизованным способом решить эту задачу очень непросто. Но ее решили, хоть и очень грязными методами, используемыми черными хакерами на службе у Кремля. Эта технология получила название "суверенный интернет" и "закон Яровой", – подчеркнул Талан.

Он отметил, что "суверенный интернет" – это, по сути, сеть, действующая только на территории Российской Федерации и отключенная от мирового интернета.

"Разработки по "суверенному интернету" были тайными, им присвоен гриф "секретно". За эти годы была лишь одна утечка: стало известно, что оборудование делает Nokia, плюс появились несколько схем. Я эти схемы проанализировал, они подтвердили все, что обсуждается здесь, в США. И полностью подтверждают письмо ФБР в Конгресс, в котором написано: мол, мы предупреждаем, что любой интернет-трафик с территории России после внедрения этой технологии представляет угрозу", – рассказал Талан.

"Против политически активных россиян применяется современное цифровое оружие, превратившее Россию в концлагерь". Читайте полное интервью с IT-бизнесменом из США Майклом Таланом

По словам IT-сспециалиста, технологии по контролю за трафиком в интернете начали разрабатываться в России примерно с 2011 года, когда начались первые массовые митинги в Москве против фальсификациях на выборах. Митинги, по словам Талана, которые организовывались и координировались в сети.

"Декабрь 2011-го – это не только начало массовых антипутинских протестов, но и начало вымирания российского IT-рынка, поскольку началось удушение интернета и изменение правил, существующих в цивилизованных странах. Сейчас, девять лет спустя, в России применяются абсолютно беспрецедентные технологии контроля и мониторинга за политически активными гражданами, которые и превратили страну в цифровой концлагерь", – резюмировал Талан.

24 июня 2016 года Госдума РФ поддержала пакет законов, известный по фамилии его соавтора, депутата Госдумы Российской Федерации шестого созыва Ирины Яровой, который значительно ужесточает российское законодательство в сфере безопасности и свободы слова. 29 июня он был одобрен Советом Федерации, а 7 июля подписан президентом России Владимиром Путиным.

Согласно документу, интернет- и мобильные операторы обязаны хранить информацию о действиях пользователей в сети, а также декодировать их сообщения. По требованию ФСБ компании должны будут предоставлять ключи к зашифрованному трафику.

Кроме того, интернет-компании и сервисы должны хранить и предоставлять спецслужбам: псевдоним, дату рождения, адрес, фамилию, имя, отчество, паспортные данные, языки, которыми владеет пользователь, список его родственников, текст сообщений, аудио- и видеозаписи, адрес электронной почты, дату и время авторизации и выхода из информационного сервиса и наименование программы-клиента.