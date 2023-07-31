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ПОЛИТИКА

С 1 августа в Украине разрешат регистрировать машины с правым рулем

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Разрешение будет в силе в период действия военного положения в Украине и 90 дней после его отмены
Разрешение будет в силе в период действия военного положения в Украине и 90 дней после его отмены
Фото: carpages.ca

С 1 августа вступает в силу закон №3164-IX о внесении изменений в закон "О дорожном движении", который допускает использование в Украине транспортных средств с правым расположением руля в период действия военного положения и 90 дней после его отмены.

Согласно закону, машины с правым рулем смогут использовать:

  • воинские части, подразделения Вооруженных сил Украины, а также другие образованные в соответствии с законами Украины военные формирования;
  • Служба безопасности Украины;
  • Национальная полиция;
  • Национальная гвардия Украины;
  • Министерство внутренних дел;
  • Государственная пограничная служба Украины;
  • Управление государственной охраны;
  • Государственная специальная служба транспорта;
  • Государственная служба специальной связи и защиты информации;
  • Оперативно-спасательная служба гражданской защиты.

Такие автомобили могут быть ввезены в Украину в качестве гуманитарной, благотворительной или технической помощи союзников, а также в рамках межгосударственных соглашений.

Все праворульные машины должны быть зарегистрированы в Едином государственном реестре транспортных средств.

Контекст:

Праворульные автомобили запрещено использовать в Украине на основании п. 5 ст. 29 закона Украины "О дорожном движении".

В апреле 2023 года группа народных депутатов внесла на рассмотрение Верховной Рады законопроект, предлагающий временно разрешить регистрацию автомобилей с правым расположением руля. Согласно опубликованной на сайте ВР пояснительной записке, силы обороны Украины остро нуждаются в автомобилях, способных преодолевать бездорожье, а также имеющих высокую проходимость и хорошую маневренность. "Это, в частности, пикапы, внедорожники, микроавтобусы и различные спецавтомобили. Большое количество автомобилей с соответствующими техническими характеристиками можно приобрести в Великобритании, но учитывая левостороннее движение в этой стране, они имеют правое расположение руля", – говорилось в документе.

Этот законопроект был принят Верховной Радой 28 июня и опубликован в официальном издании парламента "Голос Украины" 7 июля.

Теги: Верховная Рада, транспорт, автомобили, законодательство, война России против Украины
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