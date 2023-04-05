В Украине могут официально разрешить регистрацию авто с правым рулем

"Волонтерам приходится завозить много машин для помощи ВСУ. И в Великобритании можно купить автомобили, которые очень помогут нашим военным, но там расположение руля с правой стороны. Сейчас на границе около 100 таких автомобилей, которые не пропускают, ссылаясь на запрет в законе", – сообщил нардеп.

Именно поэтому, по словам Гончаренко, необходимо внести правки в действующее законодательство и разрешить регистрацию за частями ВСУ и других воинских формирований автомобилей с правым рулем на период действия военного положения и на 90 дней после его отмены.