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В Украине могут официально разрешить регистрацию авто с правым рулем

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В Великобритании можно купить автомобили, которые помогут украинским военным, отметил нардеп
В Великобритании можно купить автомобили, которые помогут украинским военным, отметил нардеп
Фото: 24tv.ua

В Верховную Раду подали законопроект, предусматривающий разрешение на регистрацию автомобилей с правым рулем для ВСУ и других воинских формирований. Сейчас согласно закону их регистрация запрещена. Об этом сообщил в Telegram народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, являющийся автором законопроекта.

"Волонтерам приходится завозить много машин для помощи ВСУ. И в Великобритании можно купить автомобили, которые очень помогут нашим военным, но там расположение руля с правой стороны. Сейчас на границе около 100 таких автомобилей, которые не пропускают, ссылаясь на запрет в законе", – сообщил нардеп.

Именно поэтому, по словам Гончаренко, необходимо внести правки в действующее законодательство и разрешить регистрацию за частями ВСУ и других воинских формирований автомобилей с правым рулем на период действия военного положения и на 90 дней после его отмены.

Теги: автомобили, Алексей Гончаренко, волонтеры, ВСУ, законопроект
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