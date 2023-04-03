Представитель Минцифры Баник: Весной будет много интересного. Готовим растаможку и перерегистрацию авто

"3 апреля произошло революционное обновление в приложении – "Дія.Підпис-EU". Теперь украинцы смогут подписывать европейские контракты и документы. Сейчас идет бета-тест услуги. Это все та же самая электронная подпись, которую можно активировать за одну минуту в "Дії". Но теперь она отвечает техническим требованиям ЕС. Это действительно мощный шаг на пути к цифровому безвизу", – подчеркнул Баник.

Кроме того, в ближайшие дни в "Дії" станет доступной справка о несудимости. Сейчас в Минцифры активно работают над услугами для водителей, в частности над растаможкой импортных автомобилей.

"Чтобы было удобно, чтобы человек заполнял поменьше полей вручную, чтобы убрать роль чиновников из этого процесса. Мы работаем, чтобы по VIN-коду можно было определить детали автомобиля, технические характеристики. Чтобы любой человек, не являясь специалистом в том, как импортировать автомобиль – даже вы и я, – мог поехать, приобрести автомобиль в Европе и через "Дію" за 10 минут в несколько шагов подать это заявление", – пояснил Баник.

Кроме того, готовится сервис замены водительского удостоверения.

"Маленький шаг для "Дії" – большой шаг для человечества – это то, что в водительском удостоверении ты уже можешь отказаться от существования пластикового удостоверения. У тебя есть шаг, при котором тебя спрашивают: нужен ли вам пластик или достаточно только электронного удостоверения в "Дії"? И все, в течение суток к тебе подтягивается новое водительское удостоверение, больше никуда не нужно ехать, никуда не нужно ходить. Если ты все же хочешь получить пластик, просто выбирай, в каком сервисном центре его удобно забрать", – рассказал Баник.

Он сообщил, что сервисы для водителей и документы об образовании в "Дії" уже "на столе".

"Ждем со стороны маркетов App Store, Play Market согласования версии, которая будет включать в том числе и новые водительские услуги. Вот уже в ближайшее время. А потом, конечно, другие проекты. Не все будем анонсировать, но весной будет много интересного", – подчеркнул Баник.

Представитель Минцифры Баник: После вторжения РФ в Украину мы запускали услуги, которые точно не ожидали – "єДокумент", военные облигации, донаты на армию. Полный текст интервью