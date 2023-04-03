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ОБЩЕСТВО

Минцифры планирует привлечь Аpple к послевоенной переписи населения Украины

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Федоров: Это будет одна из самых современных и инновационных переписей населения в мир
Федоров: Это будет одна из самых современных и инновационных переписей населения в мир
Фото: Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

Министерство цифровой трансформации планирует принять участие в проведении послевоенной переписи населения Украины и привлечь к этому процессу информацию из реестров.

Об этом глава ведомства, вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров рассказал в эфире национального телемарафона 2 апреля, пишет "Укринформ"

По словам Федорова, в правительстве переосмыслили подход к проведению переписи. 

"После нашей победы нужно будет точно производить перепись населения. Но мы вообще переосмыслили подход к этому. И понимаем, что много информации можно получить благодаря верификации в реестрах, чтобы не дергать наших граждан и не спрашивать, что и так можно увидеть благодаря деперсонализированной синхронизации определенных реестров", – сказал он. 

Минцифры, по словам Федорова, намерено привлечь к процессу компанию Аpple. 

"Это будет одна из самых современных и инновационных переписей населения в мире", – заявил он. 

В интервью, которое вышло в начале февраля, Федоров говорил, что Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий возможность проводить первый раунд переписи, используя электронные средства

Контекст:

Единственная перепись в независимой Украине проводилась в 2001 году. Тогда численность населения составила 48,46 млн человек. Следующая перепись должна была состояться в 2011 году, ее проведение неоднократно переносили, в последний раз – на 2023-й.

Однако после начала полномасштабной войны РФ против Украины в 2022 году эту перепись отменили. Директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова заявила, что если война закончится к середине 2023 года, то в конце 2025 года, "возможно, мы сможем ее [перепись] провести".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: перепись, демография, Михаил Федоров, Министерство цифровой трансформации, Минцифры
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