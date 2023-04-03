Минцифры планирует привлечь Аpple к послевоенной переписи населения Украины

Об этом глава ведомства, вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров рассказал в эфире национального телемарафона 2 апреля, пишет "Укринформ".
По словам Федорова, в правительстве переосмыслили подход к проведению переписи.
"После нашей победы нужно будет точно производить перепись населения. Но мы вообще переосмыслили подход к этому. И понимаем, что много информации можно получить благодаря верификации в реестрах, чтобы не дергать наших граждан и не спрашивать, что и так можно увидеть благодаря деперсонализированной синхронизации определенных реестров", – сказал он.
Минцифры, по словам Федорова, намерено привлечь к процессу компанию Аpple.
"Это будет одна из самых современных и инновационных переписей населения в мире", – заявил он.
В интервью, которое вышло в начале февраля, Федоров говорил, что Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий возможность проводить первый раунд переписи, используя электронные средства.
Единственная перепись в независимой Украине проводилась в 2001 году. Тогда численность населения составила 48,46 млн человек. Следующая перепись должна была состояться в 2011 году, ее проведение неоднократно переносили, в последний раз – на 2023-й.
Однако после начала полномасштабной войны РФ против Украины в 2022 году эту перепись отменили. Директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова заявила, что если война закончится к середине 2023 года, то в конце 2025 года, "возможно, мы сможем ее [перепись] провести".