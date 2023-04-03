Минцифры планирует привлечь Аpple к послевоенной переписи населения Украины

Федоров: Это будет одна из самых современных и инновационных переписей населения в мир Фото: Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

Об этом глава ведомства, вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров рассказал в эфире национального телемарафона 2 апреля, пишет "Укринформ".

По словам Федорова, в правительстве переосмыслили подход к проведению переписи.

"После нашей победы нужно будет точно производить перепись населения. Но мы вообще переосмыслили подход к этому. И понимаем, что много информации можно получить благодаря верификации в реестрах, чтобы не дергать наших граждан и не спрашивать, что и так можно увидеть благодаря деперсонализированной синхронизации определенных реестров", – сказал он.

Минцифры, по словам Федорова, намерено привлечь к процессу компанию Аpple.

"Это будет одна из самых современных и инновационных переписей населения в мире", – заявил он.

В интервью, которое вышло в начале февраля, Федоров говорил, что Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий возможность проводить первый раунд переписи, используя электронные средства.