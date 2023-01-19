"Я думаю, что 34–35 млн. Совершенно нет официальных данных. Мы стараемся оценить по различным косвенным показателям, косвенным индикаторам. Это сейчас делается с помощью целого ряда методик, опирающихся на косвенные сведения, на данные big-data от мобильных операторов, данные о банковских картах и их функционировании", – сказала она.

Демограф подчеркнула, что обычный учет населения провести "фактически нереально", так как "статистика приостановлена", а перепись проводилась в Украине последний раз в 2001 году.

Либанова также ответила на вопрос о средней рождаемости в 2022 году, в феврале которого Россия полномасштабно вторглась в Украину.

"За 2022 год еще нет данных, в 2021 году одна женщина в среднем рожала за свою жизнь 1,1 ребенка. Для того, чтобы поколение родителей заместилось поколением детей, нужно, чтобы этот показатель составлял 2,15. Ни в одной стране Европы показателя 2,15 и в помине нет. В 2022 году в Украине, скорее всего, произошло снижение, но я думаю, что оно не было катастрофическим. Наиболее серьезным оно будет в 2023 году. Положительный прогноз на 2023 год – 0,8 ребенка на женщину", – объяснила она.

Демограф подчеркнула, что об уровне смертности в Украине "нет никакой информации".

"Мы даже не знаем, что происходит с гибелью на фронте, а что происходит с гражданским населением – тем более. Люди гибнут не только по чисто военным причинам. Люди живут в постоянном стрессе. Добавьте к этому плохое питание, частые переохлаждения, многие украинцы не могут обратиться к врачу и получить квалифицированную медицинскую помощь. Все это влияет на смертность: сейчас больше украинцев умирают от инфарктов, инсультов, диабета, онкологии", – утверждает Либанова.