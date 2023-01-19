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ОБЩЕСТВО

В Украине сейчас 34–35 млн человек – демограф Либанова

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Учет населения провести "фактически нереально", отметила демограф
Учет населения провести "фактически нереально", отметила демограф
Фото: ЕРА

Директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Элла Либанова в интервью Forbes, опубликованном 17 января, предположила, что на территории Украины находится от 34 млн до 35 млн украинцев.

"Я думаю, что 34–35 млн. Совершенно нет официальных данных. Мы стараемся оценить по различным косвенным показателям, косвенным индикаторам. Это сейчас делается с помощью целого ряда методик, опирающихся на косвенные сведения, на данные big-data от мобильных операторов, данные о банковских картах и их функционировании", – сказала она.

Демограф подчеркнула, что обычный учет населения провести "фактически нереально", так как "статистика приостановлена", а перепись проводилась в Украине последний раз в 2001 году.

Либанова также ответила на вопрос о средней рождаемости в 2022 году, в феврале которого Россия полномасштабно вторглась в Украину.

"За 2022 год еще нет данных, в 2021 году одна женщина в среднем рожала за свою жизнь 1,1 ребенка. Для того, чтобы поколение родителей заместилось поколением детей, нужно, чтобы этот показатель составлял 2,15. Ни в одной стране Европы показателя 2,15 и в помине нет. В 2022 году в Украине, скорее всего, произошло снижение, но я думаю, что оно не было катастрофическим. Наиболее серьезным оно будет в 2023 году. Положительный прогноз на 2023 год – 0,8 ребенка на женщину", – объяснила она.

Демограф подчеркнула, что об уровне смертности в Украине "нет никакой информации".

"Мы даже не знаем, что происходит с гибелью на фронте, а что происходит с гражданским населением – тем более. Люди гибнут не только по чисто военным причинам. Люди живут в постоянном стрессе. Добавьте к этому плохое питание, частые переохлаждения, многие украинцы не могут обратиться к врачу и получить квалифицированную медицинскую помощь. Все это влияет на смертность: сейчас больше украинцев умирают от инфарктов, инсультов, диабета, онкологии", – утверждает Либанова.

Контекст:

Численность постоянного населения Украины на 1 февраля 2022 года составляла (.xls) 40,96 млн человек, сообщала Государственная служба статистики.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, статистика, перепись, смертность, Элла Либанова, украинцы, демография, население, рождаемость
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