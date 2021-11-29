Население Украины к концу столетия может сократиться почти вдвое – демограф

По данным Госстата, численность населения в Украине на 1 мая этого года составила 41,34 млн человек Фото: depositphotos.com

"То, что сейчас дает Государственная служба статистики, – без Крыма, но с учетом ОРДЛО. Но расчеты по ОРДЛО – отдельная проблема. Практически численность населения, которая была к моменту 2014 года, заморожена. Если говорить откровенно, то мы не знаем реальной численности не только всей территории, а контролируемой в том числе. Потому что уже давно не было переписи населения", – отметил Гладун.

Он добавил, что прогнозы демографов зависят от ряда обстоятельств и периодически меняются.

"По нашему прогнозу, к концу этого столетия население Украины будет составлять 22,4 млн. Но цифры могут измениться, поэтому демографические прогнозы пересчитывают раз в два-три года. Такая система во всех демографических службах или институтах, в том числе Организации Объединенных Наций. Данные периодически уточняются. Вот кто мог три года назад предсказать COVID? Во время пандемии смертность начала расти, поэтому прогнозы начали меняться. Это обычный текущий процесс. Перспективные прогнозы используются в качестве индикатора того, куда движется государство. Следует относиться к прогнозам не как к истине последней инстанции, а как к научному предвидению", – подчеркнул Гладун.