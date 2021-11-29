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Население Украины к концу столетия может сократиться почти вдвое – демограф

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По данным Госстата, численность населения в Украине на 1 мая этого года составила 41,34 млн человек
По данным Госстата, численность населения в Украине на 1 мая этого года составила 41,34 млн человек
Фото: depositphotos.com

Население Украины к концу текущего столетия может сократиться почти вдвое. Об этом в интервью "Телеграфу" заявил заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени Птухи Национальной академии наук Украины, доктор экономических наук Александр Гладун.

"То, что сейчас дает Государственная служба статистики, – без Крыма, но с учетом ОРДЛО. Но расчеты по ОРДЛО – отдельная проблема. Практически численность населения, которая была к моменту 2014 года, заморожена. Если говорить откровенно, то мы не знаем реальной численности не только всей территории, а контролируемой в том числе. Потому что уже давно не было переписи населения", – отметил Гладун.

Он добавил, что прогнозы демографов зависят от ряда обстоятельств и периодически меняются.

"По нашему прогнозу, к концу этого столетия население Украины будет составлять 22,4 млн. Но цифры могут измениться, поэтому демографические прогнозы пересчитывают раз в два-три года. Такая система во всех демографических службах или институтах, в том числе Организации Объединенных Наций. Данные периодически уточняются. Вот кто мог три года назад предсказать COVID? Во время пандемии смертность начала расти, поэтому прогнозы начали меняться. Это обычный текущий процесс. Перспективные прогнозы используются в качестве индикатора того, куда движется государство. Следует относиться к прогнозам не как к истине последней инстанции, а как к научному предвидению", – подчеркнул Гладун.

Контекст:

Единственная перепись в независимой Украине проводилась в 2001 году. Тогда численность населения составила 48,46 млн человек. Следующая перепись должна была состояться в 2011 году, ее проведение неоднократно переносили, в последний раз – на 2023-й.

В январе министр Кабмина Олег Немчинов говорил, что для проведения запланированной на 2023 год переписи населения Украины потребуется не менее 7 млрд грн, при этом подготовительные процедуры предусмотрены на 2021 год, а основное финансирование – на 2022-й.

Кабинет Министров 17 февраля 2021 года одобрил законопроект о государственной статистической деятельности. В частности, в документе предлагается проводить перепись населения раз в 10 лет.

В сентябре 2021 года бюджетный комитет Рады согласовал выделение 82,475 млн грн на подготовку к переписи населения.

Численность населения в Украине на 1 мая этого года составила 41,34 млн человек, сообщала Государственная служба статистики.

По данным ООН, население Украины к 2050 году может сократиться до 35 млн человек.

Теги: Украина, статистика, демография, население
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