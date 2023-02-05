ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Глава Минцифры рассказал, планирует ли Украина проводить в "Дії" выборы и перепись населения

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Федоров: Сейчас вообще нет такой цели заниматься выборами через "Дію"
Федоров: Сейчас вообще нет такой цели – заниматься выборами через "Дію"
Фото: Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров не исключает использование государственного сервиса "Дія" для переписи населения в Украине, цели проводить выборы с помощью "Дії", по его словам, нет.

Об этом Федоров заявил в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 4 февраля. 

"Сейчас вообще нет такой цели – заниматься выборами через "Дію", – сказал он, отвечая на вопрос об использовании приложения для "более глобальных целей", чем опросы, которые уже проводят в "Дії". 

"Чтобы делать онлайн-выборы, нужны невероятное доверие к власти, правоохранительным органам, судебной системе и к электронной системе и высокий уровень цифровых навыков у населения. Если все эти компоненты будут вместе и будет доверие друг к другу, тогда можно строить электронные выборы. Поэтому нужно строить эти институты. Мы также этим занимаемся", – продолжил он. 

Федоров назвал "хорошим" вопрос о возможности проведения переписи населения при помощи приложения. 

"Мы об этом публично активно не коммуницировали, но я сейчас ответственен за реформу службы статистики. Это будет достаточно показательная реформа, с точки зрения как взять большой орган, в котором есть потенциал эффективного развития, есть что оптимизировать, как его можно изменить, используя технологии. Мы приняли в прошлом году два законопроекта, один из которых – о переписи населения. И там отмечено, что мы можем проводить первый раунд переписи, используя электронные средства. И мы можем задействовать "Дію" в этом направлении, когда теперь будет перепись", – добавил он.

Контекст:

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

Единственная перепись в независимой Украине проводилась в 2001 году. Тогда численность населения составила 48,46 млн человек. Следующая перепись должна была состояться в 2011 году, ее проведение неоднократно переносили, в последний раз – на 2023-й.

Однако после начала полномасштабной войны РФ против Украины в 2022 году эту перепись отменили. Директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова заявила, что если война закончится к середине 2023 года, то в конце 2025 года, "возможно, мы сможем ее [перепись] провести".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: выборы, статистика, перепись, реформа, Михаил Федоров, приложение Дія, Минцифры
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Проведем обряд по сжиганию угадайте кого". Чичваркин проведет в Виндзоре благотворительный ужин в поддержку Украины. Цена билета £10 тыс.
"Проведем обряд по сжиганию – угадайте кого". Чичваркин проведет в Виндзоре благотворительный ужин в поддержку Украины. Цена билета – £10 тыс.
Галина ГРИШИНА
"Происходящее напоминало фильм ужасов". Россиянка на отдыхе в Таиланде откусила фалангу пальца туристке из Великобритании
"Происходящее напоминало фильм ужасов". Россиянка на отдыхе в Таиланде откусила фалангу пальца туристке из Великобритании
Галина ГРИШИНА
У 30-летней Instagram-модели взорвался грудной имплант весом 10 кг. Фото до и после
У 30-летней Instagram-модели взорвался грудной имплант весом 10 кг. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
48-летняя бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядела 10 лет назад
48-летняя бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядела 10 лет назад
Галина ГРИШИНА
В боди и с ирокезом. 59-летняя звезда сериала "Район Мелроуз" Лиза Ринна вышла на подиум в качестве модели. Видео
В боди и с ирокезом. 59-летняя звезда сериала "Район Мелроуз" Лиза Ринна вышла на подиум в качестве модели. Видео
Галина ГРИШИНА
Ткаченко снялся в толстовке с принтом "Путин сдох" и изображением человека, обведенного мелом
Ткаченко снялся в толстовке с принтом "Путин сдох" и изображением человека, обведенного мелом
Галина ГРИШИНА
"Такое впечатление, что я всю жизнь с тобой". Осадчая рассказала, что главное в семейной жизни с Горбуновым. Он поблагодарил ее за сыновей
"Такое впечатление, что я всю жизнь с тобой". Осадчая рассказала, что главное в семейной жизни с Горбуновым. Он поблагодарил ее за сыновей
Галина ГРИШИНА
  Группа MBreeze выпустила клип на песню "В пам'яті". Видео
  Группа MBreeze выпустила клип на песню "В пам'яті". Видео
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова снялась в мокром белом купальнике. Фото
24-летняя Квиткова снялась в мокром белом купальнике. Фото
Фанаты Билык опубликовали видео из 90-х, в котором она запечатлена в шортах и футболке на тренировке
Фанаты Билык опубликовали видео из 90-х, в котором она запечатлена в шортах и футболке на тренировке
Галина ГРИШИНА
Модель Буре готова отправить Путину свои фото без одежды и белья, если он "уберется из Украины", хотя сомневается, что он "вообще жив"
Модель Буре готова отправить Путину свои фото без одежды и белья, если он "уберется из Украины", хотя сомневается, что он "вообще жив"
Галина ГРИШИНА
  Группа "Антитіла" выпустила песню "Фортеця Бахмут". Она посвящена украинским защитникам, которые стоят "в самой адовой точке мира". Видео
  Группа "Антитіла" выпустила песню "Фортеця Бахмут". Она посвящена украинским защитникам, которые стоят "в самой адовой точке мира". Видео
Галина ГРИШИНА
  Умер французский дизайнер Пако Рабан
  Умер французский дизайнер Пако Рабан
Галина ГРИШИНА
Мишина показала фото в мокром купальнике
Мишина показала фото в мокром купальнике
"Получала кайф. Играла, а не имитировала". Дорофеева показала стертые до крови пальцы и рассказала, как училась игре на барабанах. Видео
"Получала кайф. Играла, а не имитировала". Дорофеева показала стертые до крови пальцы и рассказала, как училась игре на барабанах. Видео
Галина ГРИШИНА
Билык засветила новое кольцо и рассказала, кто его подарил. Фото
Билык засветила новое кольцо и рассказала, кто его подарил. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Зашел на чаек". Как восемь лет назад начинался служебный роман Осадчей и Горбунова. Три самых ярких фото пары до свадьбы и пять после (38818)
2
"Кое-что из архива". Тина Кароль показала, как выглядит в топе без белья (37869)
3
Постройневшая на 30 кг Зарицкая показала, как выглядит ее фигура со спины (36992)
4
"Захотелось сделать красивые кадры". Квиткова снялась в купальнике в полный рост (24975)
5
48-летняя бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядела 10 лет назад (23611)
6
Квиткова вблизи засветила бюст в ярком купальнике на завязках (22137)
7
Фанаты Билык опубликовали видео из 90-х, в котором она запечатлена в шортах и футболке на тренировке (12998)
8
"Такое впечатление, что я всю жизнь с тобой". Осадчая рассказала, что главное в семейной жизни с Горбуновым. Он поблагодарил ее за сыновей (12056)
 
 
 
 