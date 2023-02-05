Глава Минцифры рассказал, планирует ли Украина проводить в "Дії" выборы и перепись населения

Об этом Федоров заявил в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 4 февраля.

"Сейчас вообще нет такой цели – заниматься выборами через "Дію", – сказал он, отвечая на вопрос об использовании приложения для "более глобальных целей", чем опросы, которые уже проводят в "Дії".

"Чтобы делать онлайн-выборы, нужны невероятное доверие к власти, правоохранительным органам, судебной системе и к электронной системе и высокий уровень цифровых навыков у населения. Если все эти компоненты будут вместе и будет доверие друг к другу, тогда можно строить электронные выборы. Поэтому нужно строить эти институты. Мы также этим занимаемся", – продолжил он.

Федоров назвал "хорошим" вопрос о возможности проведения переписи населения при помощи приложения.

"Мы об этом публично активно не коммуницировали, но я сейчас ответственен за реформу службы статистики. Это будет достаточно показательная реформа, с точки зрения как взять большой орган, в котором есть потенциал эффективного развития, есть что оптимизировать, как его можно изменить, используя технологии. Мы приняли в прошлом году два законопроекта, один из которых – о переписи населения. И там отмечено, что мы можем проводить первый раунд переписи, используя электронные средства. И мы можем задействовать "Дію" в этом направлении, когда теперь будет перепись", – добавил он.