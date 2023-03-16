Украина и ЕС продлили еще на год действие "транспортного безвиза"

За период действия соглашения объемы двусторонних и транзитных автомобильных грузоперевозок выросли более чем на 50% Фото: depositphotos.com

"За первый год договоренность доказала свою практическую эффективность. За период ее действия объемы двусторонних и транзитных автомобильных грузоперевозок выросли более чем на 50%. И это далеко не предел нашего роста", – заявил вице-премьер – глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.

По его данным, после подписания соглашения 29 июня 2022 года количество перевозчиков, пересекавших границу в направлении ЕС, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилось на 53%, а само количество пересечений – на 43%.

Вице-премьер отметил, что сейчас Украина и европейские партнеры развивают необходимую логистику на границе, открывают новые пункты пропуска, что будет способствовать дальнейшему росту.

"Эффективная реализация "транспортного безвиза" приближает нас к нашей главной внешнеполитической цели – обретению членства в ЕС", – подчеркнул Кубраков.