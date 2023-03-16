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Украина и ЕС продлили еще на год действие "транспортного безвиза"

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За период действия соглашения объемы двусторонних и транзитных автомобильных грузоперевозок выросли более чем на 50%
За период действия соглашения объемы двусторонних и транзитных автомобильных грузоперевозок выросли более чем на 50%
Фото: depositphotos.com

Украина и Европейский союз договорились продлить срок действия Соглашения о либерализации грузовых перевозок ("транспортный безвиз") на один год – до 30 июня 2024 года. Об этом сообщило 16 марта Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"За первый год договоренность доказала свою практическую эффективность. За период ее действия объемы двусторонних и транзитных автомобильных грузоперевозок выросли более чем на 50%. И это далеко не предел нашего роста", – заявил вице-премьер – глава Мининфраструктуры Александр Кубраков. 

По его данным, после подписания соглашения 29 июня 2022 года количество перевозчиков, пересекавших границу в направлении ЕС, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилось на 53%, а само количество пересечений – на 43%.

Вице-премьер отметил, что сейчас Украина и европейские партнеры развивают необходимую логистику на границе, открывают новые пункты пропуска, что будет способствовать дальнейшему росту. 

"Эффективная реализация "транспортного безвиза" приближает нас к нашей главной внешнеполитической цели – обретению членства в ЕС", – подчеркнул Кубраков.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0DueJX36PJA4inGaJY8di1M69MDnNwZyGT1USm3hPdjJPofFiJQL4d4cM9YTxwvdgl

Контекст:

Украина и Европейский союз подписали Соглашение о либерализации грузовых перевозок автомобильным транспортом, так называемый транспортный безвиз, 29 июня 2022 года. Срок соглашения составлял один год с возможностью пролонгации.

Соглашение, в частности, упрощает процедуру признания водительских документов: Украина и ЕС освободили владельцев водительских прав, выданных одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение.

Теги: транспорт, автомобили, Министерство инфраструктуры, Европейский союз, перевозки, Евросоюз, Мининфраструктуры, грузоперевозки, Александр Кубраков, ЕС
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