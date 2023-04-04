Китай постепенно вытесняет со своего рынка мировых производителей автомобилей – Bloomberg

Доля традиционных международных автопроизводителей на китайском рынке сократилась с 61% в 2020 году до 41% в последнем квартале 2022 года.

В этом году ожидается, что продажи иномарок также не превысят 50% от всего объема рынка, пишет агентство.

Bloomberg отметило, что есть большая разница объема продаж между марками автомобилей. В частности, продажи Toyota "довольно хорошо держатся", но реализация японских Nissan и Honda за последние несколько лет "значительно" упала. В то же время премиум-бренды имеют лучшие показатели, чем масс-маркет, говорится в материале.

Главная причина падения продаж в Китае автомобилей мировых брендов – производство собственных электромобилей, пишет Bloomberg. Циклы планирования автомобильной продукции являются длительными и многие старые автопроизводители недооценили, насколько быстро китайский рынок переходит на свои электромобили, сказано в статье. В последнем квартале 2022 года доля электромобилей иностранного производства в Китае составляла 8%, поскольку они неконкурентоспособны с местными по цене, диапазону и характеристикам, объяснило агентство.