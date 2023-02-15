В Европе с 2035 года запретят продажу бензиновых и дизельных автомобилей

Законопроект был одобрен переговорщиками из стран ЕС, Европейского парламента и Европейской комиссии еще в октябре 2022 года.

"Новое законодательство устанавливает путь к нулевому уровню выбросов CO2 для новых легковых и легких коммерческих автомобилей к 2035 году. Промежуточные цели по сокращению выбросов на 2030 год установлены на уровне 55% для автомобилей и 50% для фургонов" – говорится в сообщении парламента.

"[Решение] имеет решающее значение для достижения климатической нейтральности к 2050 году. Эти цели вносят ясность в автомобильную промышленность и стимулируют инновации и инвестиции для производителей автомобилей", – заявил член Европарламента Ян Хуйтема.

Каждые два года Европейская комиссия будет публиковать отчет "оценки прогресса" к нулевому уровню выбросов.

Некоторые автопроизводители уже начали подготовку к переходу. В прошлом году Volkswagen заявил, что к 2033 году бренд будет производить в Европе только электромобили, сообщало Reuters. Audi также заявила, что к 2033 году прекратит производство дизельных и бензиновых автомобилей, информировало агентство AFP.