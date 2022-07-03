Шмыгаль призвал украинцев переходить на электромобили

"Мы стимулируем и просим наших граждан переходить на электротранспорт, что значительно лучше и с точки зрения экологии, и с точки зрения наличия больших электроэнергоресурсов", – сказал он.
Премьер-министр отметил, что украинцы уже сталкивались с топливным кризисом после того, как российские оккупанты уничтожали хранилища, нефтеперерабатывающие предприятия и "даже автозаправочные станции".
"Поэтому электромобили – это приоритет, и мы политически даем такой сигнал и формируем возможность", – заявил Шмыгаль.
Он подчеркнул, что правительство стимулирует граждан покупать электромобили.
"Электромобили могут завозиться в Украину без ограничений и без каких-либо платежей, уплат налогов. Опять же они могут зарегистрироваться через "Дію", – объяснил Шмыгаль.
По состоянию на 1 июня в Украине зарегистрировано 36 602 электроавтомобиля, ежемесячный прирост парка электрокаров составляет около 800 автомобилей, сообщал "Энергоатом".
В апреле – мае 2022 года спрос на электроавтомобили в Украине вырос в 15 раз, отметили в компании.