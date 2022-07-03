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ПОЛИТИКА

Шмыгаль призвал украинцев переходить на электромобили

В Украине зарегистрировано более 36 тыс. электромобилей
В Украине зарегистрировано более 36 тыс. электромобилей
Фото: pixabay.com

Правительство Украины стимулирует граждан покупать электрические автомобили. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил LB.ua в интервью, которое было опубликовано 3 июля.

"Мы стимулируем и просим наших граждан переходить на электротранспорт, что значительно лучше и с точки зрения экологии, и с точки зрения наличия больших электроэнергоресурсов", – сказал он.

Премьер-министр отметил, что украинцы уже сталкивались с топливным кризисом после того, как российские оккупанты уничтожали хранилища, нефтеперерабатывающие предприятия и "даже автозаправочные станции".

"Поэтому электромобили – это приоритет, и мы политически даем такой сигнал и формируем возможность", – заявил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что правительство стимулирует граждан покупать электромобили.

"Электромобили могут завозиться в Украину без ограничений и без каких-либо платежей, уплат налогов. Опять же они могут зарегистрироваться через "Дію", – объяснил Шмыгаль.

Контекст:

По состоянию на 1 июня в Украине зарегистрировано 36 602 электроавтомобиля, ежемесячный прирост парка электрокаров составляет около 800 автомобилей, сообщал "Энергоатом".

В апреле – мае 2022 года спрос на электроавтомобили в Украине вырос в 15 раз, отметили в компании.

Теги: налоги, автомобили, экология, электроэнергия, электромобиль, украинцы, премьер-министр, Денис Шмыгаль
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