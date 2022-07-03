Шмыгаль призвал украинцев переходить на электромобили

"Мы стимулируем и просим наших граждан переходить на электротранспорт, что значительно лучше и с точки зрения экологии, и с точки зрения наличия больших электроэнергоресурсов", – сказал он.

Премьер-министр отметил, что украинцы уже сталкивались с топливным кризисом после того, как российские оккупанты уничтожали хранилища, нефтеперерабатывающие предприятия и "даже автозаправочные станции".

"Поэтому электромобили – это приоритет, и мы политически даем такой сигнал и формируем возможность", – заявил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что правительство стимулирует граждан покупать электромобили.

"Электромобили могут завозиться в Украину без ограничений и без каких-либо платежей, уплат налогов. Опять же они могут зарегистрироваться через "Дію", – объяснил Шмыгаль.