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В Китае неуправляемая Tesla на высокой скорости проехала два километра, насмерть сбив двух человек – СМИ

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Производитель машины обещает помочь с расследованием
Производитель машины обещает помочь с расследованием
Скриншот: 詹丘比 / weibo

В китайской провинции Гуандун на юге страны из-под контроля вышел электромобиль Tesla Model Y. Ролик с несущейся по дороге машиной опубликован 12 ноября в китайском сервисе микроблогов Sina Weibo.

Инцидент произошел, когда водитель парковал Tesla, машина потеряла управление и проехала около двух километров, сбив несколько транспортных средств, пишет 13 ноября китайское издание Global Times со ссылкой на местные источники информации.

Жертвами электромобиля стали водитель мотоцикла и школьник на велосипеде. Серьезно пострадали также сам водитель Model Y, велосипедист и водитель трехколесного мотоцикла.

Полиция выяснила, что водитель Tesla по фамилии Чжан не был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, результаты исследования его машины пока не озвучены публично.

Компания Tesla заявила 13 ноября Reuters, что поможет китайской полиции в расследовании произошедшего с Model Y.

Автопроизводитель также предостерег от веры в "слухи".

Агентство отмечает, что Китай является вторым по величине рынком сбыта для компании Tesla.

Сам инцидент произошел 5 ноября.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: ДТП, Китай, полиция, жертвы, расследование, электромобиль, Tesla, мотоцикл, скорость
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