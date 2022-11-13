В Китае неуправляемая Tesla на высокой скорости проехала два километра, насмерть сбив двух человек – СМИ

Инцидент произошел, когда водитель парковал Tesla, машина потеряла управление и проехала около двух километров, сбив несколько транспортных средств, пишет 13 ноября китайское издание Global Times со ссылкой на местные источники информации.

Жертвами электромобиля стали водитель мотоцикла и школьник на велосипеде. Серьезно пострадали также сам водитель Model Y, велосипедист и водитель трехколесного мотоцикла.

Полиция выяснила, что водитель Tesla по фамилии Чжан не был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, результаты исследования его машины пока не озвучены публично.

Компания Tesla заявила 13 ноября Reuters, что поможет китайской полиции в расследовании произошедшего с Model Y.

Автопроизводитель также предостерег от веры в "слухи".

Агентство отмечает, что Китай является вторым по величине рынком сбыта для компании Tesla.

Сам инцидент произошел 5 ноября.