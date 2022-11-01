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Tesla хочет начать массовое производство пикапа Cybertruck в конце 2023 года – Reuters

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Tesla пока так и не объявила окончательную цену на Cybertruck
Tesla пока так и не объявила окончательную цену на Cybertruck
Фото: depositphotos.com

Компания Tesla хочет начать массовое производство электрического пикапа Cybertruck в конце 2023 года и работает над подготовкой своего завода в городе Остин (штат Техас, США). Об этом 1 ноября сообщило Reuters, ссылаясь на свои источники.

В компании отметили, что "раннее производство" модели должно начаться в середине 2023 года. Американский предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск отметил в разговоре с финансовыми аналитиками, по информации издания, что в компании находятся на "последнем этапе" создания Cybertruck.

Постепенный выход на полную мощность пикапа во второй половине 2023 года будет означать, сообщило Reuters, что Tesla не будет фиксировать выручку до начала 2024 года, а сотни тысяч потенциальных покупателей, которые заплатили деньги, чтобы зарезервировать пикап, будут ожидать еще один год.

Компания пока так и не объявила окончательную цену на Cybertruck, не показала серийную версию автомобиля и не уточнила, как будет осуществляться поставка аккумуляторов для новой модели. В 2019 году Tesla планировала стоимость на уровне $40 000, однако цены на новые автомобили выросли, поэтому компания подняла их на всю линейку.

Контекст:

Маск представил Cybertruck в 2019 году. С тех пор компания трижды переносила сроки производства: с конца 2021 года – на конец 2022 года, затем на начало 2023 года и совсем недавно – на середину 2023 года.

В январе Маск назвал нехватку компонентов поставщика, сообщило Reuters, причиной переноса запуска Cybertruck на 2023 год.

Теги: США, цены, Техас, Tesla, финансы, Илон Маск, работа, автомобиль, аккумулятор, запуск, Cybertruck, компании
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