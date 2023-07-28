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СБУ расследует деятельность компании "Монблан", сооснователем которой является Бубка. СМИ сообщали, что она поставляла топливо оккупантам

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Бубка возглавлял НОК Украины с 2005-го по 2022 год
Бубка возглавлял НОК Украины с 2005-го по 2022 год
Фото: EPA

Служба безопасности Украины начала расследование деятельности компании "Монблан", которую связывают с экс-президентом НОК Сергеем Бубкой. Об этом сообщили в спецслужбе в ответ на запрос "24 канала".

8 июля журналисты Bihus.info проинформировали, что российская фирма "Монблан", которая принадлежит братьям Сергею и Василию Бубкам, работает на временно оккупированных территориях Украины и сотрудничает с террористами. Так, по данным СМИ, в мае 2023 года компания заключила официальные контракты с оккупантами на поставку топлива на более чем 800 тыс. руб. (около 324 тыс. грн по курсу НБУ).

В расследовании Bihus.info отмечается, что фирма "Монблан" – старый семейный бизнес Бубки. Украинская компания была создана в Донецке, а ее владельцами, кроме Сергея Бубки, значатся его родной брат Василий и мать Валентина.  

До 2014 года фирма "Монблан" участвовала в украинских тендерах и выигрывал подряды на поставку топлива и еды на миллионы гривен ежегодно, а после оккупации Донецка фирма сменила юридический адрес на тогда еще не захваченную Волноваху, продолжая участвовать в украинских тендерах (последний раз – в 2018 году).

В то же время в начале 2023 года "Монблан" появился в российском реестре юрлиц с адресом регистрации в Донецке, указали журналисты Bihus.info. Владельцами компании записаны Сергей Бубка и его брат Василий, который также значится ее директором.

СМИ подчеркнули, что в мае российская фирма "Монблан" братьев Бубка начала официально торговать с террористами. Так, журналисты Bihus.info нашли три контракта на поставку топлива для структур оккупантов. При этом фирма "Монблан" продает не само топливо, а талоны на него, которые можно использовать на заправках "Монблан" в Донецке, Макеевке и возле Волновахи.

"На всех контрактах с оккупантами стоит подпись Василия Бубки как руководителя компании. Также в регистрационных документах указано, что он является гражданином РФ. А Сергей Бубка в этих же документах значится гражданином Украины", – сказано в материале Bihus.info.

После публикации расследования экс-президент НОК Украины готовил иск в суд, сообщал 12 июля нынешний руководитель комитета Вадим Гутцайт, писала Tribuna.com.

"24 канал" направил запрос в СБУ о деятельности компании Сергея Бубки "Монблан" на временно оккупированной территории Украины.

"По результатам рассмотрения сообщаем, что по данному факту следователи СБУ осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). В интересах нацбезопасности и правосудия подробные сведения этого досудебного расследования пока разглашению не подлежат", – сказано в ответе пресс-секретаря СБУ Артема Дехтяренко.

Фото: 24tv.ua
Фото: 24tv.ua

Контекст:

Сергей Бубка возглавлял НОК Украины с 2005 года. В 2022 году он отказался подавать свою кандидатуру. В ноябре новым президентом НОК стал министр молодежи и спорта Гутцайт.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Сергей Бубка, бизнес, оккупация, НОК, Макеевка, следствие, Волноваха, тендер, расследование, журналисты, деятельность, Служба безопасности Украины, Вадим Гутцайт, топливо, семейный бизнес, заправка
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