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"Схеми": Молдавский сепаратист получил украинское гражданство и купил элитную недвижимость под Киевом. Видео

Собственник бизнес-группы "Шериф" (самой большой компании в непризнанной "Приднестровской молдавской республике") Виктор Гушан имеет украинское гражданство и владеет элитной недвижимостью в Одесской области и под Киевом. Об этом говорится в расследовании программы "Схеми: корупція в деталях" (совместный проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший"). "Гушан имеет политический вес в "Приднестровье", поскольку в компаниях его холдинга работают две трети местных "депутатов". Также с его помощью сохраняется полностью прокремлевский политический режим", – заявил в комментарии "Схемам" редактор русскоязычного отдела RISE Moldova, член Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) Владимир Тхорик.

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Видео: Радіо Свобода / YouTube
Теги: Украина, Приднестровье, сепаратисты, Радио Свобода, Схемы, OCCRP
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