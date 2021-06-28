"США продолжат сотрудничать с Украиной". Американское посольство поздравило Украину с Днем Конституции

В посольстве США отметили, что Украина проделала долгий путь к построению демократического и независимого государства Фото: depositphotos.com

"В 25-ю годовщину принятия Конституции Украины мы празднуем долгий и упорный путь Украины к построению демократического и независимого государства. США продолжат сотрудничество с Украиной для достижения ее евроатлантических устремлений и построения успешного, светлого будущего для всех украинцев", – говорится в сообщении.

З нагоди 25-ї річниці ухвалення Конституції * ми відзначаємо довгий, напружений шлях * до побудови демократичної та незалежної держави. * продовжуватимуть співпрацю з * для досягнення її євроатлантичних прагнень і розбудови успішного, світлого майбутнього для всіх українців. pic.twitter.com/bpWxPJQyp5 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 28, 2021