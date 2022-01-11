Стало известно, сколько в 2021 году заработал Баканов

Зарплата Баканова составила:

Контекст:

Баканов возглавляет СБУ с августа 2019 года. До этого в 2013–2019 годах он был руководителем студии "Квартал 95", которую основал нынешний президент Владимир Зеленский, и возглавлял его предвыборный штаб.