Стало известно, сколько в 2021 году заработал Баканов

Зарплата Баканова составила:
- в январе – 104 312 грн;
- в феврале – 104 312 грн;
- в марте – 104 312 грн;
- в апреле – 130 772 грн;
- в мае – 113 132 грн;
- в июне – 113 248 грн;
- в июле – 113 220 грн;
- в августе – 113 220 грн;
- в сентябре – 113 220 грн;
- в октябре – 113 220 грн;
- в ноябре – 113 220 грн;
- в декабре – 285 240 грн.
Контекст:
Баканов возглавляет СБУ с августа 2019 года. До этого в 2013–2019 годах он был руководителем студии "Квартал 95", которую основал нынешний президент Владимир Зеленский, и возглавлял его предвыборный штаб.