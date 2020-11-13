Степанов откажется от мандата депутата Одесского облсовета

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что не будет совмещать свою должность с исполнением обязанностей депутата Одесского областного совета.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не будет работать депутатом Одесского областного совета, куда он прошел от партии "Слуга народа". Об этом Степанов заявил 13 ноября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Закон мне позволяет совмещать [работу в министерстве и в областном совете], но я считаю, что надо хорошо делать что-то одно", – сказал Степанов.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

Степанов баллотировался в Одесский областной совет как представитель партии "Слуга народа", он возглавлял список политсилы.

По результатам выборов в облсовет попали семь партий. Больше всего голосов получила "Оппозиционная платформа – За жизнь" (26,81%). Второе место заняла партия "Слуга народа" (17,55%).