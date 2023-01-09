Суд арестовал имущество экс-министра образования Украины Табачника на более чем $2 млн – СБУ

Общая сумма арестованных активов – более чем $2 млн.

"Чтобы "скрыть" свое состояние от возможной конфискации в пользу государства, фигурант заранее "переписал" его на своих родственников. Впрочем, СБУ уличила эту "схему" и получила разрешение суда на арест активов экс-регионала", – говорится в сообщении.

Среди арестованного имущества – ½ квартиры в исторической части Киева площадью 126 м², жилой дом площадью более 600 м², пять земельных участков в элитном коттеджном городке вблизи столицы общей площадью около 1 га, банковский счет на $147 тыс.

В СБУ напомнили, что 22 ноября 2022 года Табачнику объявили о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения. По данным следствия, он участвовал в организации "референдумов" на оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей, а сейчас, по данным следствия, скрывается в оккупированном Крыму.