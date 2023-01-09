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Суд арестовал имущество экс-министра образования Украины Табачника на более чем $2 млн – СБУ

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Среди арестованного имущества недвижимость и счет в банке
Среди арестованного имущества – недвижимость и счет в банке
Фото: ssu.gov.ua

Суд по материалам Службы безопасности Украины арестовал имущество бывшего министра образования и науки Украины Дмитрия Табачника. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 9 января.

Общая сумма арестованных активов – более чем $2 млн. 

"Чтобы "скрыть" свое состояние от возможной конфискации в пользу государства, фигурант заранее "переписал" его на своих родственников. Впрочем, СБУ уличила эту "схему" и получила разрешение суда на арест активов экс-регионала", – говорится в сообщении.

Среди арестованного имущества – ½ квартиры в исторической части Киева площадью 126 м², жилой дом площадью более 600 м², пять земельных участков в элитном коттеджном городке вблизи столицы общей площадью около 1 га, банковский счет на $147 тыс.

В СБУ напомнили, что 22 ноября 2022 года Табачнику объявили о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения. По данным следствия, он участвовал в организации "референдумов" на оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей, а сейчас, по данным следствия, скрывается в оккупированном Крыму.

Контекст:

Соратник беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Дмитрий Табачник занимал должность министра образования Украины с 2010-го по 2014 год. Он покинул Украину в 2014 году.

В марте 2015 года в СБУ сообщали, что Табачник ненадолго появлялся в Украине, а затем, транзитом через Беларусь и РФ, уехал снова в Израиль.

В 2020 году Табачника видели в оккупированном Россией Крыму. 5 февраля его заметили у здания "налоговой службы" в Симферополе, отмечало "Крым.Реалии".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Дмитрий Табачник, арест, госизмена
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