Суд арестовал имущество экс-министра образования Украины Табачника на более чем $2 млн – СБУ

Общая сумма арестованных активов – более чем $2 млн.
"Чтобы "скрыть" свое состояние от возможной конфискации в пользу государства, фигурант заранее "переписал" его на своих родственников. Впрочем, СБУ уличила эту "схему" и получила разрешение суда на арест активов экс-регионала", – говорится в сообщении.
Среди арестованного имущества – ½ квартиры в исторической части Киева площадью 126 м², жилой дом площадью более 600 м², пять земельных участков в элитном коттеджном городке вблизи столицы общей площадью около 1 га, банковский счет на $147 тыс.
В СБУ напомнили, что 22 ноября 2022 года Табачнику объявили о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения. По данным следствия, он участвовал в организации "референдумов" на оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей, а сейчас, по данным следствия, скрывается в оккупированном Крыму.
Соратник беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Дмитрий Табачник занимал должность министра образования Украины с 2010-го по 2014 год. Он покинул Украину в 2014 году.
В марте 2015 года в СБУ сообщали, что Табачник ненадолго появлялся в Украине, а затем, транзитом через Беларусь и РФ, уехал снова в Израиль.
В 2020 году Табачника видели в оккупированном Россией Крыму. 5 февраля его заметили у здания "налоговой службы" в Симферополе, отмечало "Крым.Реалии".