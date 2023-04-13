Суд избрал меру пресечения нардепу Исаенко, подозреваемому в попытке завладеть землей в Киеве

Судья назначил залог в размере 6 млн 12 тыс. 160 грн.

На подозреваемого суд возложил обязанности:

Срок действия обязанностей – до 10 мая 2023 года в пределах срока досудебного расследования.

Контекст:

10 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении Исаенко и еще трем лицам о подозрении в попытке завладеть 8 га земли в Киеве.

По данным следствия, в начале 2020 года у нардепа возник план завладеть участком, на котором располагался "Госстройкомбинат", чтобы в дальнейшем там был построен жилой комплекс. Для этого он вступил в сговор с управляющим делами Рады и сотрудником ГП. Во время аукциона на право застройки участка стоимость земли и имущества комбината была занижена с 525 млн грн до 300 млн грн. Впоследствии подозреваемые планировали снести здания и уничтожить имущество комбината, якобы устаревшего, а также сократить работников госпредприятия.