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Суд избрал меру пресечения нардепу Исаенко, подозреваемому в попытке завладеть землей в Киеве

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Исаенко назначили залог в 6 млн грн
Исаенко назначили залог в 6 млн грн
Скриншт: BIHUS Info / YouTube

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения нардепу, подозреваемому в попытке завладения землей. Об этом 13 апреля написала пресс-служба ВАКС. Суд не указывает имя подозреваемого, но "Українські новини" пишут, что речь о депутате из запрещенной ОПЗЖ Дмитрии Исаенко.

Судья назначил залог в размере 6 млн 12 тыс. 160 грн.

На подозреваемого суд возложил обязанности:

  • прибывать к детективу, прокурору, следственному судье по первому требованию;
  • сообщать детективу, прокурору об изменении места жительства и работы;
  • воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;
  • не выезжать за пределы Киевской области без разрешения детектива, прокурора;
  • сдать на хранение в соответствующие органы свой паспорт и другие документы, дающие право на выезд за границу.

Срок действия обязанностей – до 10 мая 2023 года в пределах срока досудебного расследования.

Контекст:

10 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении Исаенко и еще трем лицам о подозрении в попытке завладеть 8 га земли в Киеве.

По данным следствия, в начале 2020 года у нардепа возник план завладеть участком, на котором располагался "Госстройкомбинат", чтобы в дальнейшем там был построен жилой комплекс. Для этого он вступил в сговор с управляющим делами Рады и сотрудником ГП. Во время аукциона на право застройки участка стоимость земли и имущества комбината была занижена с 525 млн грн до 300 млн грн. Впоследствии подозреваемые планировали снести здания и уничтожить имущество комбината, якобы устаревшего, а также сократить работников госпредприятия.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, депутаты, залог, застройка, расследование, судья, суд, ВАКС, ОПЗЖ, нардеп
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