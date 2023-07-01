Суд отложил избрание меры пресечения нардепу Алексееву из-за его неявки. В "Европейской солидарности" заявили, что политик в это время был в Раде

Рассмотрение ходатайства отложили на 11.00 3 июля.
Пресс-служба "Европейской солидарности" сообщила в комментарии "Украинской правде", что политик не явился в суд, поскольку был на заседании Верховной Рады.
"Сегодня в украинском парламенте состоялось пленарное заседание с участием премьер-министра Испании, в котором принимал участие Сергей Алексеев. Присутствовать в сессионном зале Верховной Рады Украины является конституционной обязанностью народного депутата Украины. Суд был предупрежден о невозможности в этот день участия Сергея Алексеева в судебном заседании во Львове. Народный депутат будет обязательно присутствовать в суде в понедельник", – заявили в политсиле.
Алексееву объявили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) 30 июня. По версии следствия, за $50 тыс. нардеп обещал гражданину Германии свое "содействие" в избежании экстрадиции.
Сам политик заявил, что переданные ему деньги являются оплатой труда адвокатов и заявил о политическом преследовании.