Суд отложил избрание меры пресечения нардепу Алексееву из-за его неявки. В "Европейской солидарности" заявили, что политик в это время был в Раде

Рассмотрение ходатайства отложили на 11.00 3 июля.

Пресс-служба "Европейской солидарности" сообщила в комментарии "Украинской правде", что политик не явился в суд, поскольку был на заседании Верховной Рады.

"Сегодня в украинском парламенте состоялось пленарное заседание с участием премьер-министра Испании, в котором принимал участие Сергей Алексеев. Присутствовать в сессионном зале Верховной Рады Украины является конституционной обязанностью народного депутата Украины. Суд был предупрежден о невозможности в этот день участия Сергея Алексеева в судебном заседании во Львове. Народный депутат будет обязательно присутствовать в суде в понедельник", – заявили в политсиле.