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Суд отложил избрание меры пресечения нардепу Алексееву из-за его неявки. В "Европейской солидарности" заявили, что политик в это время был в Раде

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Алексеев не явился на суд
Алексеев не явился на суд
Фото: Сергій Алєксєєв / Facebook

Лычаковский райсуд Львова отложил избрание меры пресечения нардепу от "Европейской солидарности" Сергею Алексееву из-за неявки подозреваемого на заседание. Об этом сообщила пресс-служба суда 1 июля.

Рассмотрение ходатайства отложили на 11.00 3 июля.

Пресс-служба "Европейской солидарности" сообщила в комментарии "Украинской правде", что политик не явился в суд, поскольку был на заседании Верховной Рады.

"Сегодня в украинском парламенте состоялось пленарное заседание с участием премьер-министра Испании, в котором принимал участие Сергей Алексеев. Присутствовать в сессионном зале Верховной Рады Украины является конституционной обязанностью народного депутата Украины. Суд был предупрежден о невозможности в этот день участия Сергея Алексеева в судебном заседании во Львове. Народный депутат будет обязательно присутствовать в суде в понедельник", – заявили в политсиле.

Контекст:

Алексееву объявили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) 30 июня. По версии следствия, за $50 тыс. нардеп обещал гражданину Германии свое "содействие" в избежании экстрадиции.

Сам политик заявил, что переданные ему деньги являются оплатой труда адвокатов и заявил о политическом преследовании.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, мошенничество, Сергей Алексеев, Европейская солидарность, суд
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