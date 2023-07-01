Нардеп Алексеев ответил на сегодняшние обыски: О взятке в обвинении речь не идет, это оплата двухлетнего труда адвокатов

Сергей Алексеев: Я честно смотрю вам сейчас в глаза и делаю все, чтобы защитить свою честь и достоинство. Считаю это политическими преследованиями Фото: 5.ua

"Хочу подчеркнуть, что средства были получены для моего бывшего партнера, адвоката, у которого как раз в этот день, к сожалению, умер отец. И в рамках контракта с юридической компанией. Я могу вас заверить, что о взятке даже в обвинении речь не идет. Зато мне пытаются инкриминировать мошенничество, что не выдерживает никакой критики, поскольку это была оплата почти двухлетнего труда адвокатов. Я честно смотрю вам сейчас в глаза и делаю все, чтобы защитить свою честь и достоинство. Считаю это политическими преследованиями", – заявил Алексеев.

Народный депутат также утверждает, что для провокации силовиками было использовано наркозависимое лицо.