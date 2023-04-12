Суд отправил под домашний арест главу Черкасской епархии УПЦ МП

Под арестом Феодосий (на фото слева) будет находиться в Киевской области Фото: suspilne.media

"Применить к подозреваемому Снигиреву меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней", – сказал судья.

Также на миртополита УПЦ МП возложили ряд обязанностей, в том числе носить электронный браслет и сдать документы, необходимые для выезда за границу.

"Суспільне" отмечает, что прокуратура просила суд применить к священнослужителю именно круглосуточный домашний арест.

Находиться он будет в селе в Киевской области.

Снигиреву сообщили о подозрении 6 апреля.