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Суд отправил под домашний арест главу Черкасской епархии УПЦ МП

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Под арестом Феодосий (на фото слева) будет находиться в Киевской области
Под арестом Феодосий (на фото слева) будет находиться в Киевской области
Фото: suspilne.media

12 апреля суд в Черкассах отправил под домашний арест подозреваемого в оправдании российской агрессии против Украины руководителя Черкасской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополита Феодосия (Дениса Снигирева). Об этом из зала суда информирует УНН.

"Применить к подозреваемому Снигиреву меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней", – сказал судья.

Также на миртополита УПЦ МП возложили ряд обязанностей, в том числе носить электронный браслет и сдать документы, необходимые для выезда за границу.

"Суспільне" отмечает, что прокуратура просила суд применить к священнослужителю именно круглосуточный домашний арест.

Находиться он будет в селе в Киевской области.

Снигиреву сообщили о подозрении 6 апреля.

Контекст:

По данным следствия, Феодосий отрицал вооруженную агрессию России против Украины и оправдывал действия оккупантов, а также принял решение создать сайт украинской епархии, как у Русской православной церкви (РПЦ).

"В 2020 году клирик отдал распоряжение создать в епархии новый ведомственный сайт по шаблону РПЦ. В ходе его разработки было использовано российское программное обеспечение, позволяющее ретранслировать деструктивный контент с прокремлевских интернет-ресурсов. Среди них – patriarchia.ru и pravoslavie.ru, на которых пропагандисты РПЦ оправдывают вооруженную агрессию России и военные преступления рашистов. Кроме того, на "новом" сайте митрополит восхвалял московских священников, помогающих агрессору, а также призвал к "объединению" религиозных общин в войне против Украины", – объяснили в СБУ.

Священнику сообщили о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, интернет, Черкассы, религия, УПЦ МП, церковь, Киевская область, Черкасская область, сайт, программное обеспечение, домашний арест, священник, электронный браслет, судья, суд, контент
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