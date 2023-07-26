Суд Евросоюза признал санкции против экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки и его сына необоснованными. ЕС снял их еще в сентябре

По его данным, сегодня среду Генеральный суд ЕС заявил об отмене санкций против обоих. Судьи заявили о "сомнениях и неправильных оценках, данных ранее, а также на том, что аргументы за внесение их в список "не были основаны на достаточно прочной фактической базе".

Также в решении отмечено, что "неясно, убедился ли ЕС в том, что украинская судебная администрация соблюдает право на защиту в местных уголовных производствах", пишет Bloomberg.

Виктор и Артем Пшонка обжаловали решение Совета ЕС, принятое в марте 2014 года, которое в марте 2022 года было продлено. Однако, в сентябре 2022 года Евросоюз сам его не продлил.