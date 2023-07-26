Суд Евросоюза признал санкции против экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки и его сына необоснованными. ЕС снял их еще в сентябре

По его данным, сегодня среду Генеральный суд ЕС заявил об отмене санкций против обоих. Судьи заявили о "сомнениях и неправильных оценках, данных ранее, а также на том, что аргументы за внесение их в список "не были основаны на достаточно прочной фактической базе".
Также в решении отмечено, что "неясно, убедился ли ЕС в том, что украинская судебная администрация соблюдает право на защиту в местных уголовных производствах", пишет Bloomberg.
Виктор и Артем Пшонка обжаловали решение Совета ЕС, принятое в марте 2014 года, которое в марте 2022 года было продлено. Однако, в сентябре 2022 года Евросоюз сам его не продлил.
Пшонка занимал должность генерального прокурора Украины в период с 4 ноября 2010 года по 22 февраля 2014 года, когда Верховная Рада выразила ему недоверие.
Артем и Виктор Пшонка попали под санкции ЕС в 2014 году как лица, подлежащие уголовному преследованию в Украине за "хищение украинских государственных средств и их незаконное перемещение за пределы Украины". Бывшего генпрокурора обвинили в коррупции и злоупотреблении служебным положением.
Бывший генпрокурор также находятся в числе 27 лиц, в отношении которых Совет национальной безопасности и обороны Украины 19 марта 2021 года ввел максимальные санкции.