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Суд Евросоюза признал санкции против экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки и его сына необоснованными. ЕС снял их еще в сентябре

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Бывшего генпрокурора обвиняли в коррупции и злоупотреблении служебным положением
Бывшего генпрокурора обвиняли в коррупции и злоупотреблении служебным положением
Фото: ЕРА

Бывший генеральный прокурор Украины Виктора Пшонки и его сын Артем добились отмены решения Евросоюза о внесении их в санкционный список. Об этом 26 июля сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, сегодня среду Генеральный суд ЕС заявил об отмене санкций против обоих. Судьи заявили о "сомнениях и неправильных оценках, данных ранее, а также на том, что аргументы за внесение их в список "не были основаны на достаточно прочной фактической базе".

Также в решении отмечено, что "неясно, убедился ли ЕС в том, что украинская судебная администрация соблюдает право на защиту в местных уголовных производствах", пишет Bloomberg.

Виктор и Артем Пшонка обжаловали решение Совета ЕС, принятое в марте 2014 года, которое в марте 2022 года было продлено. Однако, в сентябре 2022 года Евросоюз сам его не продлил.

Контекст:

Пшонка занимал должность генерального прокурора Украины в период с 4 ноября 2010 года по 22 февраля 2014 года, когда Верховная Рада выразила ему недоверие

Артем и Виктор Пшонка попали под санкции ЕС в 2014 году как лица, подлежащие уголовному преследованию в Украине за "хищение украинских государственных средств и их незаконное перемещение за пределы Украины". Бывшего генпрокурора обвинили в коррупции и злоупотреблении служебным положением.

Бывший генпрокурор также находятся в числе 27 лиц, в отношении которых Совет национальной безопасности и обороны Украины 19 марта 2021 года ввел максимальные санкции.

Теги: Виктор Пшонка, санкции, Bloomberg, Евросоюз
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