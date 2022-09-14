ЕС не продлил санкции против Януковича, Пшонки и их сыновей за хищение госсредств

В марте 2014 года ЕС ввел в отношении их санкционные ограничения как против "лиц, привлекаемых к уголовной ответственности в Украине по расследованию преступлений в связи с хищением государственных средств и их незаконным выводом за пределы" страны.

Срок действия этих мер истек в сентябре, и ЕС принял решение их не продлевать.

"На основе пересмотра, проведенного Советом ЕС, в отношении четырех лиц, для которых срок применения ограничительных мер истекал 6 сентября 2022 года, информация об их правах на защиту и права на эффективную судебную защиту должны быть исключены из приложения I к регламенту (ЕС) № 208/2014", – говорится в документе.

В августе Совет ЕС принял решение о введении новых ограничительных мер в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра в связи с войной России против Украины.

Бывшие президент и генпрокурор находятся в числе 27 лиц, в отношении которых Совет национальной безопасности и обороны 19 марта ввел максимальные санкции.