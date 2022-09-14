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ЕС не продлил санкции против Януковича, Пшонки и их сыновей за хищение госсредств

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В августе Совет ЕС принял решение о введении новых ограничительных мер против обоих Януковичей
В августе Совет ЕС принял решение о введении новых ограничительных мер против обоих Януковичей
Фото: ЕРА

Совет Евросоюза не продолжил санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, а также экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки и его сына Артема, введенные в 2014 году за хищение государственных средств. Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале ведомства.

В марте 2014 года ЕС ввел в отношении их санкционные ограничения как против "лиц, привлекаемых к уголовной ответственности в Украине по расследованию преступлений в связи с хищением государственных средств и их незаконным выводом за пределы" страны.

Срок действия этих мер истек в сентябре, и ЕС принял решение их  не продлевать.

"На основе пересмотра, проведенного Советом ЕС, в отношении четырех лиц, для которых срок применения ограничительных мер истекал 6 сентября 2022 года, информация об их правах на защиту и права на эффективную судебную защиту должны быть исключены из приложения I к регламенту (ЕС) № 208/2014", – говорится в документе.

В августе Совет ЕС принял решение о введении новых ограничительных мер в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра в связи с войной России против Украины.

Бывшие президент и генпрокурор находятся в числе 27 лиц, в отношении которых Совет национальной безопасности и обороны 19 марта ввел максимальные санкции.

Контекст:

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

Виктор Пшонка занимал должность генерального прокурора Украины в период с 4 ноября 2010 года по 22 февраля 2014 года, когда Верховная Рада выразила ему недоверие

Теги: Виктор Янукович, Виктор Пшонка, санкции, Александр Янукович, Совет Европы, Артем Пшонка, Евросоюз, хищение
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