ЕС не продлил санкции против Януковича, Пшонки и их сыновей за хищение госсредств

В марте 2014 года ЕС ввел в отношении их санкционные ограничения как против "лиц, привлекаемых к уголовной ответственности в Украине по расследованию преступлений в связи с хищением государственных средств и их незаконным выводом за пределы" страны.
Срок действия этих мер истек в сентябре, и ЕС принял решение их не продлевать.
"На основе пересмотра, проведенного Советом ЕС, в отношении четырех лиц, для которых срок применения ограничительных мер истекал 6 сентября 2022 года, информация об их правах на защиту и права на эффективную судебную защиту должны быть исключены из приложения I к регламенту (ЕС) № 208/2014", – говорится в документе.
В августе Совет ЕС принял решение о введении новых ограничительных мер в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра в связи с войной России против Украины.
Бывшие президент и генпрокурор находятся в числе 27 лиц, в отношении которых Совет национальной безопасности и обороны 19 марта ввел максимальные санкции.
Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.
В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.
Виктор Пшонка занимал должность генерального прокурора Украины в период с 4 ноября 2010 года по 22 февраля 2014 года, когда Верховная Рада выразила ему недоверие.