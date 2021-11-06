Суд в Киеве отменил приговор налоговику времен Януковича

К пяти годам лишения свободы Оболонский райсуд Киева приговорил Головача 28 декабря 2016 года, утвердив соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором и обвиняемым.

Тогда Головача признали виновным по пяти статьям Уголовного кодекса: совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору (ст. 28); присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ст. 191); создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней (ст. 255); служебный подлог (ст. 366). Вместо реальных пяти лет тюрьмы подсудимому дали испытательный срок один год.

Изучив материал дела, Киевский апелляционный суд пришел к выводу, что суд первой инстанции не имел правовых оснований для утверждения соглашения о признании виновности и "существуют обоснованные сомнения в добровольности его заключения". Также признан давлением арест имущества родственников Головача.

"Слово и дело" пишет, что судьи решили, что "признание вины со стороны Головача не было добровольным, а главный военный прокурор Анатолий Матиос (на то время) оказывал на него давление".

В итоге апелляционный суд отменил приговор и назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции.