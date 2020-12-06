Сын Королевской владеет криптовалютой на $23 млн – СМИ

19-летний сын нардепов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Натальи Королевской и Юрия Солода Ростислав Солод в 2019 году задекларировал 185 тыс. единиц криптовалюты Monero, стоимость которой выросла с $0,5 до $128. Об этом сообщило НВ.

19-летний сын народных депутатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Натальи Королевской и Юрия Солода Ростислав Солод в 2019 году задекларировал 185 тыс. единиц криптовалюты Monero, которая была куплена 3 декабря 2015 года. Об этом свидетельствуют данные декларации Ростислава Солода.

"Стоимость приобретения криптовалюты на дату последней операции – 1 622 622 грн", – отмечено в декларации.

По информации НВ, в декабре 2015 года курс Monero составлял $0,5, сейчас это значение подскочило до $128. В январе 2018-го курс криптовалюты составлял $420 за единицу. По данным издания, актуальная стоимость криптовалюты, которой владеет Ростислав Солод, – $23,7 млн.

Сын нардепов также задекларировал 5 млн грн наличными, квартиру в Киеве площадью 270,6 м², автомобили Range Rover 2013 года, Mercedes-Benz Viano 2013 года, земельный участок в Луганской области (155 м²), офис в Луганске (545,2 м²).

Monero – криптовалюта на основе протокола CryptoNote, ориентированная на повышенную конфиденциальность транзакций. Криптовалюта появилась 18 апреля 2014 года.

Ростислав Солод стал депутатом от ОПЗЖ Краматорского городского совета.