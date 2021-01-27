"Такого совета в Изюме не было никогда". В Харьковской области подрались депутаты горсовета. Видео
В Изюмском городском совете на заседании сессии подрались депутаты Денис Штейман ("Оппозиционная платформа – За жизнь") и Анатолий Жидков ("Новые лица"). Весь конфликт без купюр попал в прямую трансляцию. С первых минут сессии Штейман не соглашался с городским головой Валерием Марченко и кричал. Председательствующий каждый раз успокаивал депутата. Сессия проходила на повышенных тонах в течение двух часов, пока на третьем часу не началась драка. Жидков ударил Штеймана в лицо, когда тот подошел к нему вплотную с телефоном в руке. Разнимать депутатов побежали сам мэр и другие избранники. Вмешалась полиция. Штейман заявил, что Жидков начал первым и дважды его ударил. После столкновения он кричал в адрес Жидкова бранные слова. "Такого совета, как этот, не было в Изюме никогда", – сказал городской голова. Пресс-секретарь полиции Харьковской области Оксана Калмыкова сообщила изданию "Суспільне Харків", что после драки в местный участок поступило два заявления. Правоохранители решают, открывать ли уголовное производство.
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