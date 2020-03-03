Турецкая компания Onur приступает к строительству моста в Запорожье

Турецкая компания Onur Taahhut Tasimacilik Insaat достроит мост в Запорожье за 11,918 млрд грн.

Украинская власть ожидает, что мост достроят в течение двух лет Фото: ua.depositphotos.com

3 марта глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков и представители турецкой компании Onur Taahhut Tasimacilik Insaat подписали контракт о строительстве моста в Запорожье. Трансляция велась на канале Кабмина в YouTube.

"Мы ожидаем, что реально работы начнутся уже со следующей недели. Срок соглашения, которое сегодня подписали, рассчитан на четыре года, но у нас есть внутренний срок. Надеюсь, что подрядная организация его выдержит. Мы ожидаем, что это будет около двух лет", – сказал Кубраков.

Он добавил, что общая стоимость работ – 11,918 млрд грн (с НДС), на сегодня уже выделено около 1,25 млрд грн.

7 ноября 2019 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в Запорожье возобновят строительство моста, который начали возводить в 2004 году. Два мостовых переходы должны соединить левобережную часть Запорожья с островом Хортица и Хортицу – с правобережной частью города.

26 ноября был объявлен тендер на строительство моста. 21 февраля 2020 года стало известно, что его выиграла компания Оnur Taahhut Tasimacilik Insaat.