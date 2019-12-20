Участницам группы "Воровайки" запрещен въезд в Украину – СБУ

Решение о запрете на въезд в Украину участницам российской группы "Воровайки" Яне Павловой, Ларисе Надыктовой и Диане Теркуловой принято в целях обеспечения национальной безопасности, сообщили в Службе безопасности Украины.

СБУ сообщила о запрете на въезд для "Вороваек" Фото: ssu.gov.ua

Участницам российской группы "Воровайки" запрещен въезд в Украину. Об этом Служба безопасности Украины сообщила 19 декабря в Telegram.

"В настоящее время действует запрет на въезд участникам этого коллектива – Яне Павловой, Ларисе Надыктовой и Диане Теркуловой. Решение принято в целях обеспечения национальной безопасности на основании закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", – говорится в сообщении.

Российская группа "Воровайки" на своем сайте сообщила, что собирается посетить Украину с концертами в феврале 2020 года. Анонсировались выступления в Киеве, Одессе, Днепре и Николаеве. Однако сейчас ссылки на билеты на сайтах украинских операторов неактивны.

Группа известна тем, что собиралась выступать в оккупированном Донецке в октябре 2017 года, сообщает "Комсомольская правда". Но тогда концерт отменили.

Также группа исполняет песню "Хохлы", в которой есть слова: "Курица – не птица, хохлы – не заграница. Крым теперь ночами Порошенко снится... Севастополь славный, колыбель для флота защищали город воины и босота. Смелости нам хватит, хватит интересу – если будет надо, заберем Одессу".

Спикер СБУ Елена Гитлянская в комментарии изданию "ГОРДОН" сообщала, что организаторы концертов "Вороваек" не подавали заявку на гастрольный тур в Украине.