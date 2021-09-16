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Украина активно обустраивает заграждения на границе с РФ – Госпогранслужба

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Надлежащее обустройство госграницы имеет оборонительный аспект, отметили в ГПСУ
Надлежащее обустройство госграницы имеет оборонительный аспект, отметили в ГПСУ
Фото: dpsu.gov.ua

Госпогранслужба Украины (ГПСУ) продолжает обустраивать участок границы с РФ в пределах Сумской области. Об этом сообщается 16 сентября на сайте ГПСУ.

Первоочередной задачей является обустройство противотранспортных заграждений на угрожаемых направлениях с последующим наращиванием других элементов.

Отмечается, что надлежащее обустройство госграницы имеет также оборонительный аспект.

"Наравне с повышением пограничной безопасности снижение миграционного риска, опасности перемещения средств террора, оружия, наркотических веществ и продуктов... фортификационные элементы затрудняют действия противника в случае вооруженной агрессии", – говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua

В практику внедряется комплексная модель охраны и защиты границы, которая предусматривает сочетание инженерных элементов с техническими средствами контроля, подчеркнули в Госпогранслужбе.

Кроме того, сотрудники ГПСУ совместно с Госгеокадастром и органами местного самоуправления активизировали работу по инвентаризации участков шириной 30–50 метров вдоль линии госграницы. Они должны предоставляться пограничникам для строительства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений.

ВИДЕО
Видео: Державна прикордонна служба України / YouTube
Контекст:

В 2014 году в Украине началась реализация проекта "Стена". Изначально на проект планировали потратить 8,36 млрд грн. В 2016 году его прогнозируемую стоимость уменьшили до 4 млрд грн.

В рамках проекта планировалось обустроить российско-украинскую границу в пределах Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областей, украинско-молдавскую границу и территории, прилегающие к административной границе с временно оккупированным Крымом.

Предусматривалось, что строительство завершат в 2018 году, но сроки окончания работ несколько раз переносили. По последним прогнозам, проект должны реализовать до 2025 года.

Глава ГПСУ Сергей Дейнеко говорил в мае 2021 года, что на границе с РФ обустраивают противотанковый ров, контрольно-следовую полосу, рокадную дорогу и завершают это созданием системы видеонаблюдения – строят башни, на которые устанавливают видеокамеры и тепловизоры, которые постоянно в формате 24/7 обеспечивают контроль за государственной границей.

По его словам, за все время работ обустроено около 400 км противотанкового рва, 330 км рокадной дороги, 70 км колючей проволоки и 100 км металлического забора.

Теги: Россия, Украина, оружие, граница, Госпогранслужба, оборона, пограничники, строительство, ГПСУ, Госгеокадастр, безопасность, охрана
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