Уманский заявил, что идет в политику

Уманский: Я буду работать, чтобы создать Украину, в которой хочется жить Фото: Ihor Umanskyi / Facebook

Как написал Уманский в Telegram, об этом решении он объявил 14 августа на форуме "Национальная экономическая политика".

"Я чувствую обязанность объединить команду и бороться за возможность перевести Украину к новой экономической парадигме и обеспеченному будущему. Я буду работать, чтобы создать Украину, в которой хочется жить, и если вы разделяете мои стремления и ценности, призываю вас участвовать в моей работе", – написал он.

По мнению Уманского, Украина сейчас имеет "уникальный шанс превратиться из периферийной страны в страну-лидера".

"У нас есть реальная возможность сотворить чудо своими руками, и "простыми решениями" здесь не обойтись – нужна другая экономическая парадигма, а это требует системной слаженной работы людей, имеющих профессиональный опыт и институциональную память", – подчеркнул экс-министр.