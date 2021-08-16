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Уманский заявил, что идет в политику

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Уманский: Я буду работать, чтобы создать Украину, в которой хочется жить
Уманский: Я буду работать, чтобы создать Украину, в которой хочется жить
Фото: Ihor Umanskyi / Facebook

Экс-министр финансов Украины Игорь Уманский заявил, что идет в политику.

Как написал Уманский в Telegram, об этом решении он объявил 14 августа на форуме "Национальная экономическая политика". 

"Я чувствую обязанность объединить команду и бороться за возможность перевести Украину к новой экономической парадигме и обеспеченному будущему. Я буду работать, чтобы создать Украину, в которой хочется жить, и если вы разделяете мои стремления и ценности, призываю вас участвовать в моей работе", – написал он. 

По мнению Уманского, Украина сейчас имеет "уникальный шанс превратиться из периферийной страны в страну-лидера". 

"У нас есть реальная возможность сотворить чудо своими руками, и "простыми решениями" здесь не обойтись – нужна другая экономическая парадигма, а это требует системной слаженной работы людей, имеющих профессиональный опыт и институциональную память", – подчеркнул экс-министр. 

Контекст:

Уманский трижды работал на руководящих должностях в Министерстве финансов Украины. В 2008–2010 годах был первым заместителем министра, в 2009–2010 годах – и.о. министра. В начале 2020 года был министром финансов, потом занимал должность советника главы Офиса президента Андрея Ермака. 

В мае 2021-го объявил о создании стратегической платформы "Национальная экономическая политика". 

Теги: Украина, Игорь Уманский, политика
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