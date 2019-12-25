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В Днепропетровской области проходят испытания самоходной артиллерийской установки "Богдана"

На полигоне в Днепропетровской области испытывают самоходную артиллерийскую установку "Богдана" калибра 155 мм, которая является первой украинской системой вооружения стандарта НАТО.

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Предприятие опубликовало короткое видео с так называемым гидровыстрелом, который позволяет проверить все системы оружия
Предприятие опубликовало короткое видео с так называемым гидровыстрелом, который позволяет проверить все системы оружия
Скриншот: Українська Бронетехніка / Facebook

На полигоне в Днепропетровской области проходят испытания самоходной артиллерийской установки (САУ) "Богдана" калибра 155 мм. Об этом 24 декабря в Facebook сообщило конструкторско-производственное предприятие "Украинская бронетехника".

Отмечается, что эта установка является первой украинской системой вооружения стандарта НАТО.

Предприятие опубликовало короткое видео с так называемым гидровыстрелом, который позволяет проверить все системы оружия.

"Далее по программе испытаний – стрельба инертными снарядами, затем – боевыми", – добавили в пресс-службе.

"Богдана" – совместная разработка Краматорского завода тяжелого станкостроения и компании "Украинская бронетехника".

https://www.facebook.com/ukrainianarmor/videos/440596499971200/

Теги: Украина, оружие, стрельба, вооружение, Днепропетровская область, артиллерия, полигон, бронетехника
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