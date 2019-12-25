В Днепропетровской области проходят испытания самоходной артиллерийской установки "Богдана"

На полигоне в Днепропетровской области проходят испытания самоходной артиллерийской установки (САУ) "Богдана" калибра 155 мм. Об этом 24 декабря в Facebook сообщило конструкторско-производственное предприятие "Украинская бронетехника".
Отмечается, что эта установка является первой украинской системой вооружения стандарта НАТО.
Предприятие опубликовало короткое видео с так называемым гидровыстрелом, который позволяет проверить все системы оружия.
"Далее по программе испытаний – стрельба инертными снарядами, затем – боевыми", – добавили в пресс-службе.
"Богдана" – совместная разработка Краматорского завода тяжелого станкостроения и компании "Украинская бронетехника".