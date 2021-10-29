В Евросоюзе назвали основные нарушения прав человека в Украине

"Есть проблемы по расследованиям событий на Майдане, я встречался с семьями тех, кто был убит там. А также событий в Одессе [2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между патриотически настроенными гражданами и пророссийскими сепаратистами. В результате конфликта и последующего пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, более 200 получили ранения, – "ГОРДОН"], в этих расследованиях должен быть достигнут прогресс", – отметил он.

Гилмор вспомнил об украинских детях, большой процент которых находится под институциональным уходом в приютах и домах-интернатах.

"Этим надо заниматься. Я знаю, что есть вопросы в отношении языковых прав, в частности в отношении образования, и мы призываем Украину следовать рекомендациям Венецианской комиссии", – заявил спецпредставитель ЕС.

В ответ на вопрос о дискриминации в Украине по национальному, религиозному или языковому признаку Гилмор сказал, что "в любой стране, где проживают разные национальности, есть проблемы с национальной идентичностью и языком".

"В частности, в школах. И часто это сложные вопросы. Рекомендации Венецианской комиссии – наилучший подход к решению проблемы. Мы абсолютно не толерируем антисемитизм ни внутри ЕС, ни вне Евросоюза. Это применимо и к дискриминации мусульман, и к любому виду дискриминации, основанной на национальной, языковой, религиозной и сексуальной идентичности", – заключил чиновник.