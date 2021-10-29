ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В Евросоюзе назвали основные нарушения прав человека в Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гилмор напомнил, что в ЕС абсолютно не толерируют антисемитизм
Гилмор напомнил, что в ЕС абсолютно не толерируют антисемитизм
Фото: gilmore.ie

В Украине есть проблемы с нарушениями прав человека, которые надо решать. Об этом заявил спецпредставитель Евросоюза по правам человека, бывший глава МИД Ирландии Имон Гилмор в интервью "РБК-Украина", которое вышло 29 октября.

"Есть проблемы по расследованиям событий на Майдане, я встречался с семьями тех, кто был убит там. А также событий в Одессе [2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между патриотически настроенными гражданами и пророссийскими сепаратистами. В результате конфликта и последующего пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, более 200 получили ранения, – "ГОРДОН"], в этих расследованиях должен быть достигнут прогресс", – отметил он.

Гилмор вспомнил об украинских детях, большой процент которых находится под институциональным уходом в приютах и домах-интернатах.

"Этим надо заниматься. Я знаю, что есть вопросы в отношении языковых прав, в частности в отношении образования, и мы призываем Украину следовать рекомендациям Венецианской комиссии", – заявил спецпредставитель ЕС.

В ответ на вопрос о дискриминации в Украине по национальному, религиозному или языковому признаку Гилмор сказал, что "в любой стране, где проживают разные национальности, есть проблемы с национальной идентичностью и языком". 

"В частности, в школах. И часто это сложные вопросы. Рекомендации Венецианской комиссии – наилучший подход к решению проблемы. Мы абсолютно не толерируем антисемитизм ни внутри ЕС, ни вне Евросоюза. Это применимо и к дискриминации мусульман, и к любому виду дискриминации, основанной на национальной, языковой, религиозной и сексуальной идентичности", – заключил чиновник.

Контекст:

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине в докладе от 20 сентября сообщала о 22 новых случаях угроз и нападений на журналистов и других работников средств массовой информации в Украине. В докладе речь шла о нападении на правозащитников и правозащитниц и представителей ЛГБТ-сообществ.

Глава миссии ООН Матильда Богнер в марте этого года говорила, что властям Украины нужно как можно скорее принять закон о защите национальных меньшинств и их языков на основе консультаций и при участии всех заинтересованных сторон. 

Теги: Одесса, права человека, профсоюзы, антисемитизм, сепаратисты, дискриминация, Евросоюз, ранение, столкновение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Разрыв". Maruv показала свою промежность в прозрачных трусах
  "Разрыв". Maruv показала свою промежность в прозрачных трусах
"Наконец-то доехала". DJ Imanbek из Казахстана спустя семь месяцев получил свою статуэтку "Грэмми"
"Наконец-то доехала". DJ Imanbek из Казахстана спустя семь месяцев получил свою статуэтку "Грэмми"
"На сисях круг маловат", "Совсем б/у, хотя женщина хорошая". Тина Кароль выставила голую грудь в откровенном платье
"На сисях круг маловат", "Совсем б/у, хотя женщина хорошая". Тина Кароль выставила голую грудь в откровенном платье
Nikita Lomakin впервые вышел в свет со своей новой девушкой – участницей балета Дана Балана
Nikita Lomakin впервые вышел в свет со своей новой девушкой – участницей балета Дана Балана
"Прелесть моя!", "Очаровательная красотка". Седокова крупным планом показала грудь
"Прелесть моя!", "Очаровательная красотка". Седокова крупным планом показала грудь
"Где они находят людей, которые так похожи на них?" Дуглас показал своего дублера, с которым дружит более 30 лет
"Где они находят людей, которые так похожи на них?" Дуглас показал своего дублера, с которым дружит более 30 лет
"Ошеломлена и убита горем". Владелец сети отелей Вивек Чадха умер после вечеринки в баре. За два месяца до этого он женился на 29-летней модели
"Ошеломлена и убита горем". Владелец сети отелей Вивек Чадха умер после вечеринки в баре. За два месяца до этого он женился на 29-летней модели
"Такая красивая, боже мой! Она так быстро выросла". 55-летняя Хайек показала взрослую дочь
"Такая красивая, боже мой! Она так быстро выросла". 55-летняя Хайек показала взрослую дочь
"Нас с Ивлеевой за поцелуй тоже предадут суду". Собчак отреагировала на обвинения в адрес "Муз-ТВ" в пропаганде гомосексуальных отношений
"Нас с Ивлеевой за поцелуй тоже предадут суду". Собчак отреагировала на обвинения в адрес "Муз-ТВ" в пропаганде гомосексуальных отношений
"Ужасные трусы", "Что за фигурка", Ефросинина снялась в бикини
"Ужасные трусы", "Что за фигурка", Ефросинина снялась в бикини
"Круто! Стильные такие". Влад Яма с женой и сыном прошелся по подиуму
"Круто! Стильные такие". Влад Яма с женой и сыном прошелся по подиуму
  Бардаш "дав хабаря" – у артиста вышел трек на украинском языке. Аудио
  Бардаш "дав хабаря" – у артиста вышел трек на украинском языке. Аудио
"Мама, ты так хороша!", "Девочка, ты такая сексуальная, что я расплачусь". 52-летняя Лопес оголила грудь и живот
"Мама, ты так хороша!", "Девочка, ты такая сексуальная, что я расплачусь". 52-летняя Лопес оголила грудь и живот
"Очень сексуальна", "Забавно, что проснулись с макияжем и укладкой". Светлана Лобода засветила грудь в постели
"Очень сексуальна", "Забавно, что проснулись с макияжем и укладкой". Светлана Лобода засветила грудь в постели
"Пошло и неприлично", "Наташа изжила себя". Наташа Королева с сыном снялась в костюмах на Хеллоуин
"Пошло и неприлично", "Наташа изжила себя". Наташа Королева с сыном снялась в костюмах на Хеллоуин
"Парню повезло. Какой у нее станок!", "Женщина-Рогатка". Волочкова показала свои способности
"Парню повезло. Какой у нее станок!", "Женщина-Рогатка". Волочкова показала свои способности
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
"Ого, дупло", "Неудачно ты села". 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад
"Ого, дупло", "Неудачно ты села". 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад
"Бедные люди". Тимошенко рассказала, за сколько купила яблоки у стоящей на обочине женщины
"Бедные люди". Тимошенко рассказала, за сколько купила яблоки у стоящей на обочине женщины
48-летняя Клум показала честное ню-видео без бюстгальтера
48-летняя Клум показала честное ню-видео без бюстгальтера
"Даже не в трусах". Ребрик показала шпагат на шее у мужа
"Даже не в трусах". Ребрик показала шпагат на шее у мужа
"Мы давно думали об этом". Monatik сообщил о переезде ради детей
"Мы давно думали об этом". Monatik сообщил о переезде ради детей
48-летняя Клум крупным планом показала свою промежность
48-летняя Клум крупным планом показала свою промежность
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS