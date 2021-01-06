В Харькове требовали извинений у Авакова, сказавшего, что в городе "не будут править националисты и бандюки"

В Харькове прошел пикет у здания Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области. Участники акции потребовали извинений у главы МВД Арсена Авакова.

Аваков отметил, что "Харьков всегда был ментовский город" Фото: МВС України / Facebook

Несколько десятков человек 6 января в Харькове пикетировали здание областного управления Нацполиции, в акции приняли участие члены ВО "Свобода", Правого сектора, Фрайкора, Союза ветеранов АТО. Об этом сообщил "Укрінформ".

Участники акции принесли транспарант с надписью "Националисты – не бандиты", они требовали от главы МВД Украины Арсена Авакова извинений.

"Мы собрались на акцию протеста из-за того, что вчера Аваков на совещании с силовиками в Харькове сравнил националистов с бандитами. Хотим напомнить ему, что националисты – не бандюки", – сказал представитель общественной организации "Фрайкор" Георгий Тарасенко.

Лидер областной организации "Союз ветеранов АТО" Юрий Корсунов отметил, что ветераны АТО "осуждают оскорбительные высказывания министра".

"Это недопустимо. Требуем от министра опровержения своих сравнений и извинения", – заявил Корсунов.

Организаторы акции передали обращение руководству Нацполиции в Харьковской области с требованием дать оценку словам Авакова. Обращение принял начальник Управления превентивной деятельности полковник Сергей Бирбасов, отмечает "Укрінформ".

Аваков 5 января на координационном совещании по вопросам правоохранительной деятельности в Харьковской области пообещал, что "националисты и бандюки" не будут править в Харькове. Видео с совещания опубликовано на канале МВД в YouTube. Аваков отметил, что "Харьков всегда был ментовский город".