Аваков: Харьков всегда был ментовский город. Националисты и бандюки тут править не будут

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал "неадекватную и несимметричную реакцию" на появление в Харькове авторитетов, не относящихся к "единому кулаку власти".

Аваков считает, что "Харьков всегда был ментовский город" Фото: depositphotos.com

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков 5 января на координационном совещании по вопросам правоохранительной деятельности в Харьковской области пообещал, что "националисты и бандюки" не будут править в Харькове. Видео с совещания опубликовано на канале МВД в YouTube.

Рассуждая о необходимости взаимодействия всех правоохранительных органов, министр подчеркнул, что государственная власть опирается на работников местного самоуправления, госадминистрации и силовые органы.

"Мы не можем себе позволить, чтобы прокуратура воевала с полицией, полиция тайно подначивала СБУ, СБУ тайно ненавидела ДСР (департамент стратегических расследований Национальной полиции. – "ГОРДОН"), а всех вас тайно ловило какое-нибудь НАБУ", – заявил Аваков.

Он отметил, что "Харьков всегда был ментовский город".

"Здесь единый кулак власти всегда был сильнее альтернативного кулака. Никакие националисты, никакие бандюки, никакие, так сказать, боковые авторитеты не будут здесь ничего решать и править. Более того, я буду этим заниматься специально сам. Если кто-то будет соответствующим образом проявляться или на что-то даже претендовать, будет демонстративная, неадекватная, несимметричная реакция", – пообещал глава МВД.

ВИДЕО

Видео: МВС УКРАЇНИ / YouTube

Он также поручил руководителям силовых ведомств пресекать любые попытки провокаций, сообщает харьковское издание "Главное".

"Ответ силовых органов на попытки провокаций в области должен быть жесткий, а порой даже жестокий, если того требует ситуация", – потребовал глава МВД.

Аваков возглавляет МВД Украины с 2014 года. Он входил в Кабинет Министров Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.