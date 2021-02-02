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В "Инвестохиллс Веста" назвали фейком интервью главы компании российскому порталу, в котором тот якобы назвал "воссоединением" оккупацию Крыма

28 января российский портал KM.ru обнародовал интервью руководителя украинской финансовой компании "Инвестохиллс Веста" Андрея Волкова, в котором тот якобы назвал Россию "прекрасной страной", а оккупацию Россией Крыма – "воссоединением". В "Инвестохиллс" заявили, что материал российского издания полностью выдуманный.

Волков: Мы будем защищать нашу репутацию в судебном порядке
Волков: Мы будем защищать нашу репутацию в судебном порядке
Фото: 24tv.ua

В украинской финансовой компании "Инвестохиллс Веста" заявили, что на сайте российского издания KM.ru вышло фейковое интервью руководителя компании Андрея Волкова. Об этом пресс-служба компании заявила 1 февраля. 

Портал KM.ru 28 января обнародовал интервью Волкова, в котором тот якобы назвал Россию "прекрасной страной с огромным рынком", а оккупацию Россией Крыма – "воссоединением". Кроме того, ему приписали слова о знакомстве с министром юстиции Денисом Малюськой и содействии главы Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова. 

В "Инвестохиллс Веста" назвали материал полностью выдуманным, а его выход на российском ресурсе – медийной атакой.

"Это очередная медиа атака, продуманная должниками-олигархами из-за нежелания платить по счетам. На этот раз – очень изящная, ведь они решили сыграть на актуальной теме патриотизма. Мы уже подали адвокатский запрос в редакцию сайта и будем защищать нашу репутацию в судебном порядке", – заявил Волков. 

По его словам, за атакой стоят "те же мошенники, которые украли деньги вкладчиков банка УПБ и действия которых уже несколько лет расследует СБУ". 

В 2014 году Волков возглавлял Нацкомфинуслуг, а в 2006–2009 годах был главой правления "Альфа-Банка (Украина)". Investohlls – группа инвестиционных компаний, основанная в 2009 году, специализирующаяся на операциях с проблемными активами, сказано на ее сайте.  Журналисты Delo.ua в 2020 году писали, что основной деятельностью "Инвестохиллс Веста" является выкуп права требования долгов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, интервью, Андрей Волков
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